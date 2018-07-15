一見雙雕藝術季登場 沙雕結合3D彩繪吸睛

台南沿海盛事一見雙雕藝術季15日正式登場，這次鹽雕、沙雕作品在七股鹽山、台灣鹽博館、馬沙溝3D彩繪藝術村同步展出，也是作品首度進入社區，與彩繪互相輝映，相當有趣。（莊曜聰攝）

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台南沿海盛事一見雙雕藝術季15日正式登場，這次鹽雕、沙雕作品在七股鹽山、台灣鹽博館、馬沙溝3D彩繪藝術村同步展出，主辦單位在開幕式準備可愛的黑面琵鷺及草鴞。（莊曜聰攝）
七股鹽山的鹽雕作品吸引民眾前來參觀。(莊曜聰攝)

台南沿海暑期盛事一見雙雕藝術季15日正式登場，活動選在七股鹽山、台灣鹽博館、馬沙溝3D彩繪村3地同步展開，一共使用近千噸鹽與沙打造多樣作品，今年鹽雕、沙雕結合LED花燈、牆面彩繪，也是首度將展場拉進社區，結合當地民眾組成的導覽隊，讓遊客感受漁村風情，相當有趣。

已經邁入第7年的一見雙雕藝術季已成為暑假期間看板活動，搭配台南市政府舉辦的七股海鮮節、台南夏日音樂節—將軍吼等，正好可以串連台南沿海周邊景點，加上將軍漁港直達澎湖的客輪也開航，希望能帶起觀光人潮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，今年主題豐富，有「鹽雕結合花燈」、「沙雕串連3D彩繪」、「光鹽新視界」、「鹽沙樂園」等內容，不僅是全台首見將沙雕搬入社區創作，更是台灣第一次創舉，希望為傳統鹽產業創造新生命、為偏遠濱海社區注入新活力，帶動地方商機。

今年沙雕場地因為馬沙溝濱海遊憩區整修，先是移到北航道堤岸，後來又配合居民要求，場地直接進駐社區，加上施工期間有豪大雨影響，差點來不及完成，但也因此激發團隊創意，並與原有3D彩繪結合，更融入漁村環境，雖然與往年相比少了大型沙雕，但作品與遊客的互動更直接，拍照玩賞的樂趣不打折。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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