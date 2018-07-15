泰國國王就普吉翻船事故向習近平致慰問信

泰國普吉查龍碼頭海邊，當地民眾以蠟燭拼成「7‧5」圖案、擺放鮮花對鳳凰號罹難遊客表達哀悼之意。（圖／中新社）

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中時電子報
中國派出打撈隊伍與泰國海軍共同作業，在鳳凰號沉沒海域打撈出最後一具被壓在船底的罹難者遺體。（圖／新華社）

泰國國王瑪哈．瓦集拉隆功日前致信中國國家主席習近平，對7月5日鳳凰號遊船在普吉島附近海域傾覆造成大量中國公民死亡表達悲痛並致慰問之意，並承諾將全力做好搜救及救助工作。

《澎湃新聞網》引述中國駐泰國大使館網站消息稱，泰國國王瓦集拉隆功就普吉遊船傾覆事故向習近平主席致慰問信。信中表示，「我對在普吉發生的遊船傾覆事故，造成大量中國公民死亡及失蹤深感悲痛。我向主席先生，以及此次不幸事故中遇難者家屬表示最誠摯的慰問。請相信，泰方將全力做好搜救及救助工作。」

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據了解，7月5日兩艘載有127名中國遊客的鳳凰號和艾莎公主號遊船在泰國普吉島附近海域傾覆，其中47名鳳凰號大陸遊客的遊客死亡。這被認為是自2004年南亞海嘯造成數千人死亡以來，泰國最嚴重的旅遊事故。

泰國警方調查事故時發現，承做這次旅遊團的兩家旅行社，在其營業中都存在非法行為，包括遊船機械與救生衣配備等安全項目不合格。一名泰國副總理甚至公開發表談話稱，因為旅遊團為「零團費」，導致旅遊品質不良，是造成事故的原因。此番談話受到媒體批評後，該名副總理最後公開道歉。泰國政府後來改口稱，將調查違規旅行社在此次事故上的責任，並扣押涉案的2家旅行社財產，做為未來進行法律訴訟後的賠償之用。

泰國官方表示，泰國政府已撥出預算，每一位罹難的遊客將可獲得100萬銖（合台幣92萬元）的賠償。

(中時電子報)

文章來源：泰國國王就普吉翻船事故向習近平致慰問信

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