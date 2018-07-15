陳國華體恤老婆水腫幫按摩 暑假送孩到這裡度假

2018年07月15日 17:42 時報周刊 林彥君

陳國華上節目擔任八強爭霸戰的評審。

陳國華一家四口幸福又甜蜜。

陳國華和老婆Ivy育有一雙兒女，他日前上《金曲傳奇-無與倫比同樂會》之「我是接班人」表示，暑假沒有安排親子出遊，2個小孩已到屏東的阿公阿嬤家玩，「回屏東對他們來說等於是出國，被阿公阿嬤及其寵愛，老人疼孫沒有抵抗力，阿嬤還帶他們去吃螃蟹大餐」他認為兒子平時課業要求嚴厲，在阿公阿嬤家住能夠適度放鬆，「小孩還可能變胖，回來絕對圓一圈。」

他的10歲女兒遺傳到媽媽的外型跟一雙長腿，平時喜歡游泳跟跳舞，身高已150公分，「她很忌諱人家說她高，她希望自己嬌小，太高不可愛」，他的兒女都曾上過節目，對未來是否讓兒女出道順其自然，他說：「沒有刻意栽培他們，這個行業一定要有功力，不然就只是推入火坑。」

Ivy曾在臉書貼出女兒照片，表示「越看越有有周子瑜的fu」，卻被酸民留言，女兒無端被用難聽的話語攻擊，讓他很心疼「女兒覺得大人的世界怎麼這麼惡毒，我只能安慰他『大人的世界你還不了解，大人有大人的語言，不是你想得這麼尖銳』。」

他的老婆曾在2016年流產，體質沒有調養好，現在容易水腫及精神不好，有時候情緒也不太穩定，他體恤老婆身體不適，會幫老婆按摩消水腫，「夫妻平常相處陰錯陽差，一天講不到幾句話，我出門她在家裡，我又早睡，差不多9、10點就睡，希望能幫她做點事。」

(時報周刊)