陳國華體恤老婆水腫幫按摩 暑假送孩到這裡度假

陳國華日前上黃國倫主持的節目擔任評審。

友善列印
時報周刊
林彥君
陳國華上節目擔任八強爭霸戰的評審。
陳國華一家四口幸福又甜蜜。

陳國華和老婆Ivy育有一雙兒女，他日前上《金曲傳奇-無與倫比同樂會》之「我是接班人」表示，暑假沒有安排親子出遊，2個小孩已到屏東的阿公阿嬤家玩，「回屏東對他們來說等於是出國，被阿公阿嬤及其寵愛，老人疼孫沒有抵抗力，阿嬤還帶他們去吃螃蟹大餐」他認為兒子平時課業要求嚴厲，在阿公阿嬤家住能夠適度放鬆，「小孩還可能變胖，回來絕對圓一圈。」

他的10歲女兒遺傳到媽媽的外型跟一雙長腿，平時喜歡游泳跟跳舞，身高已150公分，「她很忌諱人家說她高，她希望自己嬌小，太高不可愛」，他的兒女都曾上過節目，對未來是否讓兒女出道順其自然，他說：「沒有刻意栽培他們，這個行業一定要有功力，不然就只是推入火坑。」

Ivy曾在臉書貼出女兒照片，表示「越看越有有周子瑜的fu」，卻被酸民留言，女兒無端被用難聽的話語攻擊，讓他很心疼「女兒覺得大人的世界怎麼這麼惡毒，我只能安慰他『大人的世界你還不了解，大人有大人的語言，不是你想得這麼尖銳』。」

他的老婆曾在2016年流產，體質沒有調養好，現在容易水腫及精神不好，有時候情緒也不太穩定，他體恤老婆身體不適，會幫老婆按摩消水腫，「夫妻平常相處陰錯陽差，一天講不到幾句話，我出門她在家裡，我又早睡，差不多9、10點就睡，希望能幫她做點事。」

(時報周刊)

品冠讚丁噹《搭錯車》感人　「看… 茄子蛋壓軸凱道獻唱 直呼：接新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。