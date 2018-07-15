前警政署副署長蔡俊章水墨畫展 南鯤鯓代天府登場

前警政署副署長蔡俊章（右）「悠游藝響」水墨畫個展，15日在南鯤鯓代天府鯤瀛文化館揭幕，展期至8月10日，歡迎民眾前往參觀。（莊曜聰攝）

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前警政署副署長蔡俊章退休後從事藝術創作，水墨畫是他的強項，尤其擅長畫蝦，活靈活現，15日起在南鯤鯓代天府鯤瀛文化館舉辦個展，歡迎民眾前往參觀。（莊曜聰攝）

前警政署副署長蔡俊章退而不休，轉而投入藝術創作，習畫多年的他師承多位大師，最擅長水墨畫，他畫的蝦子活靈活現，還有「蝦子大師」稱號，作品在兩岸三地及美、日都曾展出，南鯤鯓代天府配合五府千歲進香期國定民俗活動，特邀他舉辦水墨畫個展，即日起在鯤瀛文化館展出，歡迎民眾前來參觀。

68歲的蔡俊章在警界服務43年，但他習畫的資歷還勝過公職生涯，15歲時就啟蒙學習水墨畫、國畫，公餘時間大多用來作畫，近年來又師事藝術大師李轂摩，作品擅於在樸實的造型中加入寫意的畫風，退休後遊歷各地的美景，都在他的畫作中一一呈現。

蔡俊章尤其擅長畫「蝦」，他出生於養殖業興盛的雲林，對蝦並不陌生，早年調到屏東東港服務時，還常到水產試驗所觀看蝦子的姿態，後來與妻子結婚，岳父剛好從事養蝦業，因此蝦就理所當然成為畫中的主角，從他的「蝦畫」中，可以感受到源源不絕的生命力。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，廟方在五府千歲進香期間，在鯤瀛文化館規畫一系列藝文活動，讓信徒在進香之餘，也能感受文藝氣氛，而蔡俊章之前曾任台南縣警察局長，與地方頗有淵源，雙方經過洽談，決定將歷年作品集結展出，為期1個月，歡迎民眾前來參觀。

(中時 )

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