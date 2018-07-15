圖輯》殲-16夜間飛行＋殲-11掛彈巡航喜馬拉雅山

殲-16夜間飛行的畫面首度公開。(圖/中國空軍)

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中時電子報

殲-16有普通可視度和低可視度兩種塗裝。(圖/中國空軍)

中國人民解放軍空軍殲-16多用途戰機裝備空軍部隊不久，日前首度公開它夜間飛行的畫面。此外，中國空軍網還罕見的公布，「西南金鷹」團殲-11戰機掛載空對空飛彈，以實彈在喜馬拉雅山脈上空巡航的畫面。

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根據《中國空軍網》報導，「西南金鷹」旅日前舉行了3代機殲-11換裝3.5代機殲-16大會。讓該旅成為第2個換裝殲-16重型戰機的空軍作戰部隊。

「西南金鷹」旅舉行3代機殲-11換裝3.5代機殲-16大會。(圖/中國空軍)
「西南金鷹」旅舉行3代機殲-11換裝3.5代機殲-16大會。(圖/中國空軍)
「西南金鷹」旅剛剛將基本型3代機殲-11，全面換裝為3.5代機殲-16。(圖/中國空軍)
「西南金鷹」旅殲-11戰機。(圖/中國空軍)

「西南金鷹」旅是中國空軍西部和西南部的王牌部隊之一。2009年，「西南金鷹」團曾派出Su-27和殲-11戰機分隊，飛抵海拔超過4500公尺的高原機場，創下中國空軍3代機駐訓高原的首次紀錄。

而中國空軍最新公布的影像畫面中指出，「西南金鷹」團殲-11戰機疑似掛載R-27空對空飛彈，巡航喜馬拉雅山脈。

數月前，「西南金鷹」旅剛剛將基本型3代機殲-11，全面換裝為3.5代機殲-16。其機載設備和武器都大幅提升，未來也將改變制空制地的各種戰術。

報導說，該旅接裝殲-16戰機幾個月以後，飛行員已經駕駛殲-16進入夜間飛行等中高級改裝階段了。其殲-16戰機有普通可視度和低可視度兩種塗裝。

(中時電子報)

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