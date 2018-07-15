茄子蛋壓軸凱道獻唱 直呼：接新工作太好了

2018年07月15日 18:10 時報周刊 林彥君

李英宏表示，自己第二次站上凱道演唱。

主播宋燕旻擔任活動主持。

2018世足冠軍賽於15日晚間登場，球迷聚集凱達格蘭大道參與「2018世足冠軍之夜」，凱道上鋪上草皮，把總統府前變身超大型足球場，現場備有450吋大螢幕轉播世足法國與克羅埃西亞冠軍爭霸賽，吸引超過5000位球迷聚集，「迷你足球環臺賽」也在活動暖身開場，讓擔任活動主持的主播宋燕旻看了也好想生小孩，笑說：「他們踢球的樣子好萌喔! 以後我生的孩子也要來學踢足球。」

首次在凱道表演的伊梓帆心情既興奮又緊張，其中伊伊表示自己支持法國隊，直說：「今天表演服裝就是法國隊的配色，我昨天下比利時贏了，今天一定要猜對!」梓梓則是表示好多人都說要買法國隊贏，她想反其道而行買克羅埃西亞贏。

而第二次來凱道獻唱的李英宏，看到今天天氣非常得好，十分地興奮，談到有沒有看今年的世足，他直說：「我怕輸球不開心，這次沒有全程看球賽，也不敢輕易下注」。同樣是首次登上凱道的演出的茄子蛋，則表示感恩惜福!」對於擔任世足冠軍賽事直播暖場，他們的心情既興奮又期待，談到法國與克羅埃西亞的世足冠軍之爭，他們則是猜法國會贏。

今天晚間7點「熱血世足冠軍之夜」由中華啦啦隊揭開序幕，新生代男子團體A-TEAM接力登場，演唱〈玩偶〉、〈44釐米〉、〈帥到分手〉、〈Mr.A-TEAM〉歌曲，人氣女團伊梓帆則是帶來〈青春修練手冊〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈東區東區〉、〈BOY, WHY BOY〉一系列勁歌熱舞。

嘻哈王子李英宏則是帶來經典歌曲〈台北直直撞〉、〈我喜歡妳走起路來的樣子〉、〈什麼時候她〉、〈Lulifornia〉，金曲新人獎、台語最佳專輯雙料得主茄子蛋壓軸登場，獻唱〈波克比的愛〉、〈我若是有來生我想欲變成你〉、〈Mr〉，以及Youtube點閱率超過1千3百萬的熱門金曲〈浪子回頭〉，炒熱世足冠軍賽前的氣氛。

(時報周刊)