國民黨反擊蔡英文：怪天怪地怪在野黨

2018年07月15日 18:34 中時 周毓翔

蔡英文總統今天在民進黨全代會上批評國民黨「當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人」，國民黨發言人洪孟楷則回擊，「到底是誰曾說謙卑，結果卻是怪天怪地怪在野，就是沒有一絲一毫的反省？別以為人民很健忘，蔡英文越是氣急敗壞，越會讓民眾認為她已不適任，而且也失去身為台灣人的溫和善良。」

洪孟楷表示，蔡英文在民進黨全代會針對國民黨的發言，只能用「氣急敗壞、敗象已現」8個字來形容。身為民進黨主席的蔡總統，對於執政不力，嚴重影響年底民進黨選情，已經開始心慌了，台灣人民心中自有一把尺，種種天花亂墜、推諉卸責的說法，並沒辦法掩蓋施政無能的事實，也更讓台灣人民感到失望。

洪孟楷質疑，身為一個執政黨，擁有執政優勢和資源，卻不反省為何民調腰斬再腰斬、不反省人民對政府不信任、不反省自己已成票房毒藥，反而一直怪罪過去的國民黨，這種施政無能就拉馬維拉上場救援的手段，民進黨難道連推卸責任，消費對手都沒有新梗？不斷的鬼打牆只會讓人民離你們越來越遠。

對於蔡英文指控國民黨長期執政之後，留下了五缺問題，洪孟楷反問，是誰選前說台灣其實不缺電、選後卻全台大跳電？是誰自稱最會溝通，卻是用蛇籠拒馬來阻擋人民？是誰讓不適任官員佔據高位、坐領高薪，卻放任台灣水果賤價出售？是誰口說非核家園，卻讓核二核三機組重啟運轉，而躁進式的離岸風電更可能花上兩兆的財政黑洞？

洪孟楷強調，國民黨目前身為稱職的在野黨，就是要與全國民眾站在一起，監督政府、抨擊無能施政，如果蔡總統無法接受人民的檢視，只會用情緒式言語指責他人，這就已經不配當一個稱職的領導者。民眾看在眼裡，自然會用選票把不適任的政府給淘汰。今年年底的縣市長選戰將是最好的期中測試，人民不會忘記，「不滿意民進黨，可以不要投給我」這句目中無人的狂語。

(中時 )