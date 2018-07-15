李維維素顏清純如高中生！JR驚呼：是妹妹吧！

JR、李維維相約練唱。（天晴音樂）

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JR、李維維相約練唱。（天晴音樂）
JR昨天登夏戀嘉年華舞台。（天晴音樂）
李維維清純凍齡。（伊林娛樂）

JR紀言愷長年擔任忠義基金會蒲公英助養計畫代言人，最近積極參與基金會主辦的「幸福好學聲久明診所公益演唱會」，他除了演唱，更登高一呼邀請眾多演藝圈好友共襄盛舉，最特別的就是邀來好友李維維和他共同演唱蒲公英助養計畫代言曲〈你的擁抱〉，李維維原本二話不說答應參與，但從沒公開演唱過的她，一聽到是要她開口唱歌，馬上驚呼：「你確定？」

李維維說，因為她從來沒有公開演唱經驗所以很緊張、也覺得壓力很大，接到這個任務後，馬上蒐羅了所有視頻，開始認真做功課，每天車上都放著〈你的擁抱〉這首歌反覆跟唱，這首歌已經聽了不下千遍，她連記歌詞都很慢，練習時專心想把歌唱好就會忘記歌詞，直到自己稍微有點把握之後，才提出要和JR碰面練唱的要求，她還先跟JR說：「你先聽聽看，如果覺得真的不行，還來得及找別人幫忙。」

她的說法讓JR一度有點開始擔心。但兩人碰面當天，李維維果然有備而來，認真唱完之後讓JR大為折服，有如打了一劑強心針，直誇她真的太謙虛了，也因為李維維很努力早就把歌練得純熟，兩人對唱一遍立刻默契十足，根本不用擔心正式演出了。

李維維和JR因為有共同好友認識很多年，後來一起拍攝《真情之家》飾演姊弟，兩人在長達五個月的拍攝期中培養出革命情感，同時又都飼養寵物，一見面就分享寵物經，李維維在拍戲時候總掛念家裡的兩隻小狗，還會開著視訊叫JR來看，兩人聊不完的寵物經，更拉近彼此距離。

李維維練唱當天素顏現身，一件白T簡單乾淨，讓JR大呼：「這哪是姊姊啊！根本就是小妹妹！」兩人十分有默契地，練唱當天都穿著白T，姊弟倆就這樣素顏大方合照。

JR紀言愷昨登上夏戀嘉年華舞台，在萬名觀眾面前一連演唱四首歌曲，快慢交雜，勁歌熱舞和動人情歌炒熱現場氣氛，這是他拍攝長期拍攝戲劇之後，重回舞台的重要表演，他坦言有些壓力，開唱前一周每天練唱時甚至找不到聲音共鳴位置，最好靠著付費美國聲樂老師越洋連線，才打通任督二脈，演出表現完美。

(中時 )

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