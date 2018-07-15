《中時晚間快報》不滿《空汙法》修惡 老舊車主南北串聯抗議

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎不滿《空汙法》修惡 老舊車主南北串聯抗議

「老車無罪，還我生計！」、「反空汙、要生存！」大約500輛老舊貨車、吊卡車上午聚集在環保署前，抗議《空汙法》修法後將實施加嚴排放標準，強制淘汰老舊車輛，無異剝奪他們的生存權，政府應該提出合理的配套措施，如果環保署回應不令人滿意，不排除全體車輛、人員轉往圓山飯店，直接向正在舉行全代會的民進黨抗議。

◎民調打臉小英 僅17.6%認民進黨能拚經濟

蔡英文總統日前表示，民進黨很會處理經濟問題，但卻遭民調打臉。台灣民意基金會今公布民調指出，40.1％認為國民黨比較有能力促進台灣經濟發展，僅17.6%認為民進黨比較有能力，明顯多數人認為國民黨比民進黨有能力促進台灣經濟發展。

◎以色列猛烈轟炸加薩走廊

以色列14日對巴勒斯坦反抗運動「哈瑪斯」組織掌控的加薩走廊，發動2014年加薩戰爭以來最猛烈空襲，炸死2名巴勒斯坦青少年，並造成25人受傷。哈瑪斯及其他團體則從加薩走廊發射約100枚火箭和迫擊砲彈，部分遭以色列防空系統。哈瑪斯組織後來宣稱，當晚已達成停火協議。

◎《搭錯車》星光熠熠 張小燕讚丁噹唱功了得

音樂劇《搭錯車》14日 在台北國家戲劇院演出，張小燕、品冠現身支持，對於丁噹真情演出，坐第三排的品冠直言感受到「阿美」的喜怒哀樂，「她的眼淚在眼眶裡，很感人！太棒了，我看完都忘了她叫丁噹，以為她叫阿美。」張小燕也對丁噹唱歌大大肯定，直說：「很棒很棒！」對於當年以Energy出道，近年往戲劇圈發展的蕭景鴻，張小燕直讚：「驚為天人！」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報

前警政署副署長蔡俊章水墨畫展 … 藝術進入矯正教育 找回刺青底下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。