蕭敬騰昏倒後首露面！驚喜宣告「好消息」

老蕭今辦粉絲見面會。（粘耿豪攝）

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老蕭今辦粉絲見面會。（粘耿豪攝）
老蕭今辦粉絲見面會。（粘耿豪攝）
老蕭今辦粉絲見面會。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）日前身體不適暈倒，令人擔憂，他今舉辦「讓騰為你唱情歌」粉絲見面會，是他昏倒後首次露面，受訪時問起健康狀況，老蕭表示目前身體「非常好」，透露已到醫院做24小時心電圖等檢查，「醫生說還在觀察中」！隨後恢復調皮個性，開玩笑說：「我可能是腦袋裡有東西...聰明！」笑翻眾人。

老蕭透露自己從小就有暈眩問題，多年來接受各種檢查，包括頭部、心臟、頸椎等都找不出病因，「記得第一次昏倒是小時侯要去撞球間，到門口時突然跪在地上，就一秒鐘而已，然後立刻恢復意識」。他現在有時連上下車、坐電梯都會暈，6、7年前開始定期做健康檢查，「但他們（醫生）都說我很好」。

回想昏倒當天狀況，老蕭表示當下感覺不舒服，隨後便失去意識，直到被別人抬起那刻才清醒且開始嘔吐；他經紀人Summer說：「各種檢查他都做過，也排除腦部有東西，以前還被懷疑有恐慌症，但檢查後也不是，醫生只是特別交待別讓他（昏倒後）摔倒、撞到頭，直到現在醫生都還沒給我們答案（病因）」。

活動上，老蕭除了獻唱新歌、與粉絲近距離接觸，還開起座談會讓粉絲提問，氣氛熱絡；此外，他還當場宣布明年1月20日在高雄巨蛋舉辦「娛樂先生」演唱會，將是他出道以來首度登雄蛋開唱，令台下粉絲尖叫連連。

(中時 )

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