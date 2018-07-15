宅配「不在府通知」簡訊有詐！亂點手機個資外洩

宅配公司「不在府通知」簡訊有詐！亂點手機個資GG。（圖/達志影像）

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中時電子報

網購族要注意了！收到宅配公司的不在府通知簡訊，千萬別亂點網址。近日，趨勢科技近來發現濫發簡訊為將收訊者誘導至惡意網站的詐騙。詐騙集團企圖假藉宅配公司傳送不在府通知簡訊，一旦受害者使用手機開啟「追蹤貨物」或「請求再次配送」等連結，就會即刻進行惡意軟體下載，手機內的個資也可能遭竊取，甚至無法操控手機。

趨勢科技提醒詐騙集團最新招數，如果發現簡訊有類似通知「有要寄給您的包裹，因您不在府上，包裹我們帶回公司，包裹請於下列網址進⾏確認」等文字以及附上短網址連結，一旦點擊網址後，就會被帶到出現模仿配送業者的詐騙網站，並開始下載惡意軟體竊取個資。甚至還會假冒信用卡公司傳送「請至下方確認信用卡發卡狀況」等簡訊內容。

趨勢科技提出如何避免上當受騙的方法，重點在於「不要輕易點開簡訊或信件內的連結」，因駭客會偽裝成實際存在的企業，即使收到非常逼真的內容，也別輕易亂點，最好透過Google 或Yahoo等知名搜尋引擎，進入企業主的官方網站才正確。

其次，只從正規軟體商店下載軟體，建議只從Google Play、App Store，或電信業者的官方軟體商店下載軟體，其中Android用戶可到手機設定中，關閉「允許安裝除Google Play以外來源的應用程式」的功能，更加防止下載到未知來源的軟體。最後，也別忘了要將防毒軟體保持在最新狀態。

(中時電子報)

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