「誠品」Ｘ「春一枝」推出限量版台灣水果冰棒

誠品攜手春一枝打造「台東關山草莓」風味精裝版冰棍。（圖片提供／春一枝）

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全新「卑南愛文芒果」冰棍，口感清爽無負擔。（圖片提供／春一枝）
春一枝冰棍100％使用在地水果入饌，深受大小朋友喜愛。（圖片提供／春一枝）

炎熱夏季，解暑冰品成為各大通路暢銷品項，據統計台灣零售通路冰品市場規模超過48億元，每年以3%穩定幅度成長。信義誠品找來新創廠商「春一枝」合作，以台灣「水果」結合「文創」巧思，打造限量冰品搶攻夏季商機。

春一枝新品「台東關山草莓」、「台南白河香瓜」、「卑南愛文芒果」限量精裝版，即日起至九月底限期販售，此次更與誠品獨家開發「書本造型書籤」冰棒棍，透過厚度、簍空表面處理，完美呈現精裝書籍意象，品嘗美味冰棍後還可作為書籤使用，充分體現環保價值。

歡慶聯名商品開賣，今日於「台北信義誠品3F誠品知味市集Marché」購物，前100名消費者憑發票，可免費兌換新口味「台東關山草莓」或「台南白河香瓜」mini 36g冰棍乙支，口味隨機發放。

春一枝強調100%使用台灣水果入饌，製作專屬台灣風味冰棒。其中「台東關山草莓」冰棍嚴選高山無毒草莓為食材，粉紅色外觀十分吸睛，冰涼口感可品嘗到草莓果肉香氣，酸中帶甜滋味有初戀感;另款「台南白河香瓜」冰棍則使用白河香瓜製作，風味清爽自然，完整保留香瓜迷人風味。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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