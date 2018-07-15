啤酒搭燒肉超夯！「燒肉同話」滿足肉食主義者口腹之慾

2018年07月15日 18:55 中時 徐力剛

A5最高等級「日本和牛紐約客」。（圖片提供／燒肉同話）

肉食主義者不可錯過「美國極上霜降牛Prime等級」。（圖片提供／燒肉同話）

抽獎活動贈「KIRIN一番搾リ獨家款皮革筆袋」。（圖片提供／燒肉同話）

盛夏午後，與好友暢飲啤酒搭配美食，打從心裡透心涼。日式燒烤品牌「燒肉同話」攜手台灣麒麟KIRIN啤酒，16日起推出「酒是樂透 飲爆一夏」活動，好吃又好玩陪消費者放暑假。

消費者來店用餐，享50 元銅板價參加「酒是樂透 飲爆一夏」活動，特製大型啤酒冰桶中，擺放7款KIRIN啤酒，參賽者隨機抽取一罐啤酒，即可免費獲得「特選肉品」乙份，包括最高等級日本A5和牛紐約客，或西班牙伊比利豬梅花、Choice 等級美國特選無骨牛小排和Prime等級美國極上霜降牛、肋眼牛等。

活動再加碼，7月16日起至8月31日，凡於燒肉同話FB官方粉絲團活動貼文按讚，公開分享在個人頁面，並tag三位好友及留言「@xxx @xxx @xxx快來燒肉同話大口吃肉，大口喝KIRIN啤酒！」，有機會抽中KIRIN一番搾リ獨家款皮革筆袋，全台限量200個，數量有限送完為止。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )