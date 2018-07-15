建議從寬反而變嚴 南投縣美術學會入會擬改2年1審

2018年07月15日 19:13 中時 沈揮勝

南投縣美術學會15日辦理理監事會議，會中決定將新會員入會申請，從現制之1年1審，改為2年1審。（沈揮勝攝）

南投縣美術學會新會員入會審查過程嚴格。（沈揮勝攝）

會員數超過350人、長期施行「入會作品嚴審制度」的南投縣美術學會，15日在名間鄉松柏嶺舉辦第21屆第7次理監事會議；會中有資深大老提案認為入會門檻太過嚴苛，建議適度放寬；但經理事會投票決議，不但沒能鬆綁，反而比現制更嚴格，明年起可能將由1年1審改為2年1審。

依據南投縣美術學會組織章程，申請入會之藝術家除應設籍南投縣，另需透過2名會員推薦、送交3件作品，由理事會聘請各創作領域名家評審通過後，才能取得入會資格；繳交入會費與年費後，在會員大會上自我介紹，全體會員無異議才能成為正式會員。

因為門檻高，每年能夠通過審核順利入會的人數多為個位數，去年通過10人算是比較特別。入會雖嚴苛，但不少藝術家卻仍以能夠成為會員為榮，目前人數超過350人，組織相當龐大，是為中台灣最具規模的美術團體之一。

15日的理監事會議中，有評議委員建議，是否放寬為「全國性大型美展獲得入選以上，得憑獎狀等證明直接入會」？但此議經討論，多數資深大老與理事成員認為，門檻一旦放寬恐怕明年將暴增超過500人；組織太過龐大，會務行政人員恐吃不消，甚至累壞身體。

最後決議申請入會版法照舊，但接受入會審查申請，由目前1年1次，修改為2年1次；易言之，將來想申請入會者，送審的機會又變得更少。但這項決議，需於年底全體會員大會追認通過後，才能正式施行。

(中時 )