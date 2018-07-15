紫皇天乙真慶宮 接待卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟信眾來訪

2018年07月15日 18:55 中時電子報 綜合報導

卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟王子豪率59個宮廟主任委員同修參訪八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮。

卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟王子豪率59個宮廟主任委員同修參拜玄天上帝。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮今(15)日接待卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟信眾來訪，真慶宮王文青主委率領真慶宮信徒義工與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟王子豪所率59個宮廟主任委員同修相聚，全體信眾內心充滿歡喜與感恩，期待來日能再相聚。

(中時電子報)

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚合影。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚，全體信眾內心充滿法喜。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚，全體信眾內心充滿法喜。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚，全體信眾內心充滿法喜。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚，全體信眾內心充滿法喜。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚，全體信眾內心充滿法喜。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮與卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修相聚，全體信眾內心充滿法喜。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮義工熱情接待來賓。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮義工熱情接待來賓。

卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟同修參觀八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮文史館。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮文史館展示各項活動的文物。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮文史館展示各項活動的文物。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮文史館展示各項活動的文物。

卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟王子豪率59個宮廟主任委員同修參訪八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮