打貪又一例 西藏高新建材集團有限公司董事長吳振華被雙開

2018年07月15日 19:55 旺報 呂佳蓉

據西藏自治區紀委監委消息，日前，經中共西藏自治區黨委批准，西藏自治區紀委監委對西藏高新建材集團有限公司原黨委委員、董事長吳振華嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

調查指出，吳振華嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題；嚴重違反廉潔紀律，大搞錢色交易，收受貴重禮品；嚴重違反生活紀律，長期沉迷於賭博活動；嚴重違反國家法律法規規定，利用職務上的便利將公款據為己有，為他人謀利，大肆收受、索要巨額財物，濫用職權造成國有資產重大損失，私分國有資產。其中，利用職務上的便利將公款據為己有，為他人謀利，大肆收受、索要巨額財物，濫用職權造成國有資產重大損失，私分國有資產等問題涉嫌犯罪。

調查指出，吳振華身為中共黨員，國有企業領導人員，理想信念喪失，嚴重違反黨的紀律，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《行政機關公務員處分條例》等有關規定，經西藏自治區紀委常委會審議並報自治區黨委批准，決定給予吳振華開除黨籍處分；由自治區監察委員會給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題及所涉款物移送司法機關依法處理。

(旺報 )