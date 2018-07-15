小英說改革2年不夠 黃創夏︰民眾痛恨的是「吃相很難看！」

2018年07月15日 19:28 中時電子報 黃麗蓉 、中國時報記者／ 方濬哲 、中國時報記者／

民進黨主席蔡英文出席共識營活動時指，這兩年來急行軍，也許姿勢不夠優雅，但國內環境真的太艱難了，沒有急行軍，台灣根本來不及跟上全球局勢的變化；而且2年的時間，還不足以改變幾十年來的老問題。資深媒體人黃創夏直言，小英還沒搞清楚狀況，許多民眾痛恨的是「吃相很難看！」

蔡英文洋洋灑灑列出民進黨各項政績，有轉型正義、核四、司法改革、軍人年改、調整基本工資等，甚至說「這些事，換成別黨來執政，他們不想做，也沒有做。」她說，要有信心把成績大聲說出來，2年的時間，還不足以改變幾十年來的老問題，因此要有更多時間、更多力量，來完成理想，要為台灣的人民做更多的事情，創造更多改變。

黃創夏在臉書指出，小英說：「兩年還不夠⋯」又説：「也許姿態不優雅」，她沒有搞清楚，許多人痛恨的是「吃相很難看！」

網友說：「非常確定，你們年底死定了，這種幹話講完，樓下手還拍得下去⋯⋯，不說人家還以為直銷主席在講話了XD」、「是掏空國庫還不夠時間嗎？再給他們這群人執政下去，鬼島變荒島！」、「又在自說自話，自我感覺良好。」、「這麼多重要改革，怎麼不公投解爭議，否則只是胡改亂革，下任作廢，才是真的怠惰。」、「國民黨真的做不到！廢核政爭搞到四處跳電，入侵校園卡管去管，神選茂昆們，父酬音寧們，改革像鬥爭，官員個個無能幹話王，物價電價照長，薪資不長，觀光蕭條，經濟沒起色，全都靠補貼。敗家第一名，都贏國民黨。比國民黨還爛，妳真的做到了！」

(中時電子報)