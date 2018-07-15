陸「組裝扇貝」 殼比肉還貴

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旺報

聽過電腦可以組裝，卻沒有聽過扇貝也可以「組裝」，但大陸出現「組裝扇貝」可一點都不假。不肖餐廳業者用買來冷凍扇貝肉和扇貝殼，將牠們先「凍」在一起，出售前上面加著粉絲等食材再加熱送上桌，但食客會發現，只要用筷子一夾，扇貝的肉殼就會分離。當然這種「組裝貨」的價格的確便宜得多。

扇貝一直都是燒烤市場上美味的食物，一直深受食客追捧。《中國消費者報》微信公號14日報導，早在2014年，組裝扇貝就已活躍在北京市場。商家為了節省成本，利用扇貝殼配上冰凍扇貝肉「組裝」烤扇貝，雖然有消費者質疑為什麼烤扇貝的殼和肉是分離的，但店員表示因為「扇貝殼很髒，需要殼肉分開徹底清洗」，但事實卻不然。

面對市場上又有「組裝扇貝」出現，北京市的海鮮批發市場店家表示，和新鮮扇貝相比，冰凍扇貝肉不僅體積大且飽滿，價格也更為低廉，只需15元（人民幣，下同）一（市）斤，有20多個。商家說，一般燒烤店都喜歡買冰凍扇貝肉，因為冰凍的比較好保存，但價格差很多，新鮮扇貝每個價格5到8元不等，冰凍扇貝肉只需5毛錢左右，同樣是扇貝，但成本卻相差10倍之多。

烤好的兩種扇貝肉質有很大差別。新鮮扇貝烤好後，可以明顯看到扇貝柱，且肉質緊實。冰凍扇貝肉烤好後，肉質比較鬆散，並且看不到明顯的扇貝柱，而且用筷子一夾就起來，明顯感覺出來扇貝肉是被「放」上去的。

冰凍扇貝肉隨處可買，那麼多的扇貝殼究竟從哪兒來的？有業者說「扇貝殼比扇貝肉還貴。早在2015年，就發現海鮮貝殼批發店裡每個扇貝殼價格在2元左右，一斤23到24元（約合新台幣104到109元）。這個價格是冷凍扇貝肉的2倍，而且老闆還不想降價，因為「扇貝殼真的很好賣」。

(旺報 )

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