大陸世界盃球迷 廣東江蘇山東排前三

2018年07月15日 20:10 旺報 李鋅銅

世界盃將劃下句點。根據綢查，大陸球迷數最多的前三位分別位於廣東、江蘇、山東。討論世界盃的氛圍則是北京居冠。但帶給大陸球迷最好的消息則是，國際足總主席因凡蒂諾表示「2022卡達世界盃擴容（指增加球隊）是不容錯過的機會！」這句話已經讓大陸的足球迷燃起了濃厚希望。

由大陸陌陌（網路社交應用程式）進行的關於大陸球迷最多省份TOP10的統計結果，球迷占比由高到低依次是廣東、江蘇、山東、四川、浙江、安徽、遼寧、河南、貴州、河北。其中球迷數量前三名的廣東、江蘇、山東三地，恰恰和三省的經濟總量排名完全吻合。進榜的省中，浙江同是經濟強省；四川、安徽、河南、河北則都是人口大省。

除了球迷數量排名外，還有一份來自艾媒諮詢的世界盃地區討論氛圍排行。北京以壓倒性的優勢占據榜首。這與北京本身就是大陸的資訊中心地位關係密切。最簡單的例子是，擁有此次世界盃轉播權的央視和優酷，總部全都位於北京，且足球相關評論節目和評論員，北京同樣占據了大部分。

騰訊的報告則顯示，世界盃球迷的綜合素質明顯提升，大學以上學歷的觀看者比例已超過7成。分析指出，世界盃的觀看人群平均年齡，已經過度到「80後」和「90後」這個普遍接受過高等教育的群體。本屆世界盃觀眾，「80前」人群已經下降到總數的2成。

從2017年中超球隊的積分排名分析，榜單中前十的球隊，無一不是來自東部沿海經濟較發達地區。從某種角度說，大陸的東部沿海，因經濟發達，企業有錢，才更願意砸錢養球隊。這樣看來，大陸足球的重擔，再次壓在了廣東、江蘇和山東三省的身上，任重而道遠。

無論各界對大陸足球如何進行分析，對於數千萬大陸球迷來說，最高興的莫過於大陸真的有機會進入2022年卡達世界盃。針對2022年卡達世界盃的參賽隊伍有機會從本屆的32隊，增加到2022年的48隊，之前包括卡達在內的多個單位都曾經表示「有機會」，但國際足總主席因凡蒂諾13日的一席話，才正讓大陸足球迷感到沸騰。

談到2022年卡達世界盃增加球隊，因凡蒂諾說「我不想錯過這個機會！」他還描述「如果有了48支球隊的話，那麼許多『區域性的緊張關係』將會得到解決，所以我不想錯過這個機會。」

儘管這番話讓許多大陸球迷開始燃起希望，但也有大陸網友說，「以前，亞洲能進4隊的時候，我們排在第5；亞洲能進5隊的時候，我們排在第6……」一旦卡達世界盃擴軍至48支球隊，亞洲區分配到的名額或許會有8個或8.5個名額。「我們確有機會出線，但也可能排名第9」。

(旺報 )