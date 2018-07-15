邱澤台北電影節封帝 好友、舊愛送祝福

邱澤（左起）、許智彥、徐譽庭、謝盈萱等劇組人員，慶祝成為北影大贏家。（盧禕祺攝）

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邱澤（左）與謝盈萱不敢相信自己是新科帝后。（盧禕祺攝）
吳慷仁（左）凌晨趕來，祝賀邱澤封帝。（潘鈺楨攝）

電影《誰先愛上他的》14日在第20屆台北電影節拿下最佳劇情、男女主角等4座獎項，成為大贏家。劇組晚間11點舉行小型慶功，新科影帝后邱澤、謝盈萱，與導演徐譽庭、許智彥共舉香檳慶祝。上屆影帝吳慷仁也在凌晨近2點到場，力挺與恭喜好友邱澤。

獻上祝福的不只吳慷仁，還有邱澤前女友楊丞琳，兩人已有多年未出席同一場合，他拿到影帝後，在官方慶功宴上與楊碰頭，楊跟他道喜他回應「謝謝」，還問楊「我在台上致詞時會不會很ㄎㄧㄤ」。謝盈萱領獎時被發現臉上留有唇印，原來是楊丞琳所留，她表示兩人在《荼蘼》合作過，楊特別跟她說恭喜，參加典禮前也傳訊給徐譽庭「到了跟我說」。

徐譽庭坦言《誰先愛上他的》最初版本是照劇本剪，但忽略影像跟文字不一樣，剪出來可說是慘不忍睹，李烈、葉如芬等人看完後都沈默不語，她因砸了3500萬拍片壓力相當大，期間不停自問「這個戲爛了是誰丟臉」，怕搞砸多年招牌，「所以當時想賣房退還所有的錢，不要讓大家看到這部片，假裝我沒做過這件事。」

徐譽庭也說，最初與邱澤合作時，為了引導他的演技，曾先放話：「如果邱澤要來我這部戲，我一定先把他踩到谷底，再把他拉起來。」果然邱澤不停地遭徐譽庭否定，一度懷疑自己不會演戲，超級挫折。下了許多苦工的他看到初剪相當失望，直接告訴許智彥「我不喜歡裡面的我」，邱澤說：「看完之後覺得...有點抽象。」

如今有了北影影帝加身，對於搶攻金馬有無信心？他幽默說：「要再給我時間整理一下，我們（與謝盈萱）剛剛才在說，接下來的戲都不能亂演！」謝盈萱有劇場女神之稱，首度演出大銀幕就拿獎，擊敗強敵《血觀音》惠英紅，她在慶功宴上依舊不敢相信。為演出此角色，她開拍前花1個月與邱澤演練角色，培養敵對氛圍，沒想到初剪版本出來，她飾演的「焦慮媽媽」被看過的人點評像「肖婆」，讓她一度無所適從。

(中時 )

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