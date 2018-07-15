川普坐邱吉爾的椅子拍照 全英國都坐不住了

2018年07月15日 19:45 中時電子報 盧伯華

正在英國訪問的川普將成為史上最不受歡迎的來訪外國元首，不只在街頭抗議的人數已達25萬之眾，連他坐在英國最知名首邱吉爾當年所坐的椅子上，都被英國政界與媒體痛批，網路上更是對他群起而攻。

據英國媒體報導，美國總統川普上任後首次出訪英國，英國民間團體的抗議活動如影隨形，從首都倫敦開始，一路跟著川普的行程從英格蘭跟到蘇格蘭，諷刺代表川普的充氣娃娃也追著川普跑。各式各樣的抗議川普行動，已儼然成為一場全國性的社會運動。媒體估計，在英國各地參加抗議川普活動的人數至少有25萬人，讓川普成為有史以來最不受英國人歡迎的外國元首。

英國民間發動的抗議川普活動，在空中升起一個6公尺高的巨型憤怒川普娃娃。圖中是抗議活動在倫敦國會廣場舉行，川普充氣娃娃正飄揚在廣場上邱吉爾塑像旁邊。（圖／美聯社）

而就在抗議川普活動如火如荼進行時，白宮發言人桑德斯在推特上發表一張川普的照片，更加引發英國政界與媒體的不滿。照片中川普在參觀邱吉爾故居時，坐在這位二次大戰最知名的英國政治家邱吉爾常坐的椅子上，川普翹著腳、表情頗為得意。

照片刊出後，英國政界立即強烈反彈。工黨議員史蒂芬道迪(Stephen Doughty)說，川普是美國歷史上最糟糕的總統之一，休想和我們戰時的領袖比較。另一位工黨議員魯斯說，邱吉爾是我們二戰中抵抗法西斯侵略的英國精神象徵，川普沒有資格面對邱吉爾雕像，更別說坐他的椅子。

英國《鏡報》則批評川普：「你侮辱我們的國家，攻擊我們的醫療保險制度，羞辱我們的女王，破壞英美『特殊關係』，羞辱我們的首相……還傲慢地坐在邱吉爾的扶手椅上拍照。」

圖中是英國倫敦國會廣場前抗議川普的人潮，據稱這場抗議有25萬人參加。（圖／路透）

白宮發言人桑德斯在推特發出這張照片後，也引來反對川普的網民們回應：

「川普：『我在英國很受歡迎。』『是呀！現在外頭有25萬人在抗議呢！』」

「川普不受歡迎的程度完全超出想像。」

「他完全不尊重議會民主的傳統，我是一位加拿大人，覺得川普很噁心。他根本不懂議會民主與其他各種民主的意義。」

「他完全不懂我們（英國）的民主，因為他根本不讀書。」

「他也不懂美國的民主。──難堪的美國人留。」

「蠢蛋一個。」

「真慘！他唯一可以跟政治家沾上邊的就是坐在邱吉爾的椅子上裝模作樣。川普這次訪問成果只有讓英國的盟國難堪，讓英國難堪，還有拍了這張照片。」

「邱吉爾是真正的天才，有難以想像的勇氣，非常有幽默感。川普是個膽小的白痴，完全不懂幽默。我剛看完威廉．曼徹斯特的邱吉爾三部曲，現在看著川普坐邱吉爾的椅子，覺得特別噁心。」

(中時電子報)