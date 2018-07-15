練習3年只為13天環島 台南啟智學生完成不可能任務

2018年07月15日 20:01 中時 曹婷婷

台南啟智學校師生一行17人展開為期13天單車環島平安返抵學校，校長林宏澤為孩子們戴上花圈。（曹婷婷攝）

台南啟智學校師生一行17人展開為期13天單車環島，返抵學校獲得校方熱烈歡迎。（曹婷婷攝）

13天單車環島之於一般人，面臨的是體力挑戰，但對智能障礙、發展遲緩孩子來說，卻是一段3年練習打底，才得以完成的不可能任務！涵蓋小六到高二的一群台南啟智學生，日前成功挑戰近1000公里單車環島，騎返學校那一刻，師生、家長熱淚盈眶讚「你們好棒！」

台南啟智學校師生一行17人展開為期13天單車環島，在此之前，學生接受至少3年訓練，每一步「騎」來不易，當眾人平安返抵學校，受到校長、教師及家長們英雄式熱烈迎接，師生幾乎都黑了一圈，也為成長留下美麗印記。

發展遲緩的高二生「阿碩」是老師最擔心的隊員，儘管接受長期培訓，但騎車仍會搖晃不穩，加上反應不佳，面對千變萬化的路況，第一時間未能及時做出反應，這一趟路卻堅持跟大家一起騎完，當終於完成，領隊陳建宏老師感動吐出心聲，「沒想到他能堅持到最後。」

腳踏車社團指導老師陳建宏說，內心五味雜陳，這一趟路沒有想像中簡單，身體、情緒克服環島挑戰是一回事，相較於一般孩子多能自理生活，這群孩子可能因為能力欠佳，平常在家都由家人協助料理大小事，有孩子透過這一趟旅程，真正學會打理自己的生活，跨出很大一步。

另一個感動是，他觀察孩子全程不敢喊累，直到老師休息，才敢休息，「一般孩子累了就會要求休息，但他們很單純，專注跟在老師後面ㄍ一ㄥ住騎完，那畫面讓人印象深刻。」

校長林宏澤說，此行有6名身障生與2名一般生當志工陪騎，希望透過單車環島，讓學生更成熟、更能勇敢面對挑戰，他說，弱勢學生只要給予陪伴關懷與學習資源，就有機會習得技能，甚至改變命運，環島就是創造生命中、克服困境的成功經驗，「我相信，這趟旅程能啟發他們，只要肯做，沒有什麼事做不到！」

(中時 )