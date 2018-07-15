安心亞宣傳新片不忘世足！總決賽表態支持「克羅安心亞」

安心亞發文力挺克羅埃西亞。（取材自安心亞臉書）

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安心亞擔任驗票員，為來看《簡單的婚禮》的粉絲驗票。（華映提供）

安心亞在都會愛情電影《簡單的婚禮》擔任女主角，與新加坡新科視帝陳泂江演出即將步入婚姻的男女朋友，她在電影裡首度披上婚紗當美麗新嫁娘，今特別抽空南下宣傳，分享她的「新婚」喜悅，儘管安心亞感冒身體微恙還有點「燒聲」，她仍緊守與粉絲們見面的約定，還在現場擔任驗票員。

睽違2年再推出大銀幕新作，安心亞粉絲在上映第2天就包場力挺，偶像也親身陪粉絲一起看電影，並分享她首次到海外拍片的感想，安心亞表示去年最開心的就是到新加坡拍攝《簡單的婚禮》，當初看劇本的時候就覺得很有趣，拍的時候更覺得好玩，也希望粉絲們看完都有幸福甜蜜的感覺，並且從中領悟到自己想要的愛情和婚禮會是什麼樣子。

粉絲看到安心亞講了不少流利英文台詞，都覺得超驚喜，安心亞則笑稱她拍完後已經把英文台詞都忘光光了，另外也有人對安心亞提問，片中有一幕安心亞穿著性感比基尼，顯露姣好的身材實在太美了，在哪裡才能買到，安心亞則笑說這套比基尼可是自己的秘密武器。安心亞最近也陷入世足賽熱潮，她在宣傳之餘不忘關注今天世足總冠軍賽，她力挺克羅埃西亞，因為有網友說「克羅安心亞」，讓她覺得這個國家名字很親切，還不忘發文支持。

(中時 )

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