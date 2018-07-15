江俊翰瘦身8公斤減齡演出 網誇：人模人樣der！

2018年07月15日 20:05 中時 林淑娟

江俊翰劇中失憶。（民視）

江俊翰、江祖平、陳妍安和Gino感情糾葛。（民視）

江俊翰為演出民視八點檔《大時代》瘦身8公斤，經常在網路「潛水」看網友評語的他笑說，日前看到有位網友說：「原來江俊翰瘦的時候長這樣，人模人樣der！」令他哭笑不得。他說本來飾演20多歲的角色「李承淵」有點害羞，但看到角色被這樣討論也值得了，雖然他自己比較喜歡之前胖一點的樣子。

他劇中飾演深愛江祖平的上海富家公子李承淵，最近劇情走到李承淵船難後失憶回台灣變成林復生，忘記了江祖平飾演的楊幸美，反而跟陳妍安飾演的孫如貞結婚，展開一段情感糾葛。之前一場江祖平飾演的幸美幻想與他拍攝婚紗，期待再次相見，劇中還有多場與幸美擦身而過的虐心戲，讓他直呼演得「過癮」。

他劇中從完全不會說台語，突然變得超級輪轉，他笑說，竟有網友幫這角色「解釋」，說他因為跟幸美在一起會害羞，台語就會「不輪轉」，跟賀良（Gino飾）吵架激發潛能，台語就會突飛猛進，讓他佩服網友的「多才多藝、天馬行空」。

江俊翰說看網友留言讓他很紓壓，可以忘卻拍戲的疲累與辛苦，不管事鼓勵或批評，都讓他更有動力和成就感。他的媽媽也是《大時代》鐵粉，常常找他探聽劇情，江俊翰說：「我都跟媽媽說，妳就看戲就會知道，她答應了，但一轉頭又問：那你後來還會怎樣？」讓他常常笑彎腰，但堅持不跟媽媽透露劇情，要媽媽乖乖看電視給他支持。

(中時 )