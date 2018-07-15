黃仲崑自信在Lulu、黃遠心中已是影帝 和黃健瑋驚現「父子臉」

古斌、黃仲崑、蕭雅全、王秀峰、溫貞菱和傅孟柏在慶功宴齊聚。（鏡象提供）

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黃仲崑和傅孟柏一起到日本拍戲，也培養出父子情。（鏡象提供）

黃仲崑在《范保德》飾演懷有夢想卻為家人付出的中年男子，此次突破個人演技讓他頗具影帝相，可惜未能在北影斬獲獎項，和演員及工作人員出席慶功宴時難掩失落，但他很快打起精神來表示：「沒關係，我在導演心中，還有我老婆和兒子（黃遠）心中都是影帝了！」睽違14年影壇的女演員王秀峰也安慰他：「你如果年輕個幾歲就更有機會了！」黃笑回：「我是最佳中年演員！」

蕭雅全雖拿下導演獎，卻因演員未能拿獎而沮喪，反倒是黃仲崑在旁安慰：「一個演員能碰到這樣的組合，都已經是獲得。」黃也盼影迷能進影廳觀賞這部關於父子情的國片，他已邀請老婆Lulu的父親和弟弟看片，看到2人一走出影廳就開始長談，讓他深信該片有助於家庭間的父子關係。

黃仲崑雖比黃健瑋大22歲，卻在片中飾演對方的「兒子」，2人曾合作過《麻醉風暴》，黃健瑋笑說當時一聽到要演黃仲崑的「爸」，未聞酬勞就想演出，2人還被《誰先愛上他的》編劇呂蒔媛說有「父子臉」，黃仲崑笑說應該是「氣質相近」。

傅孟柏在片中是黃健瑋未曾謀面的「孫子」，現實中生日剛好都是5月13日，各種巧合讓導演蕭雅全也被感訝異，2人雖然沒能對到戲，但也在慶功宴上開心舉杯「相認」！温貞菱則和王秀峰則分別飾演同個角色的不同時期，王回台前特地看温的影片，還毅然決然剪成同樣短髮，不過因2人膚色相差太大，蕭雅全曾開玩笑說：「應該是家裡失火過才變成這樣。」該片8月17日上映。

(中時 )

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