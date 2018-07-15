吳敦義「肥鵝理論」回擊蔡英文：民進黨把鵝拔到沒毛

國民黨主席吳敦義。（圖／本報系資料照片）

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國民黨主席吳敦義15日參加國際獅子會300-D2區總監交接典禮，針對蔡英文總統批評「當年製造問題的人不僅不反省，還反過來說要教訓改革的人」，他以「肥鵝理論」回應，指改革應漸進，國民黨當年把鵝養肥，現卻被民進黨拔到沒毛。

蔡英文在民進黨全代會痛批國民黨不思反省，不敢改革，還說要教訓勇於改革的人；吳敦義15日傍晚在高雄參加國際獅子會300-D2區第23、24屆總監交接就職典禮，被媒體問及此事，他反批民進黨改革太過急躁。

吳敦義說，他擔任行政院長時，正好遇上金融海嘯，2010年經濟成長率10.63％，全球競爭力23名進步到第8名，之後更竄至第6名，反觀現在，失業率雖然低了一點，但派遣工80萬人史上最高，「蔡英文能說現在經濟是20年以來最好的嗎？」

蔡英文將民進黨、國民黨定調為「改革、反改革」對立，但吳敦義強調，國民黨也改革很多，例如全民健保就沒有鬧出是非，且當年產業創新條例將中小企業改成與大企業對等待遇，高科技業和傳統產業也從25％營所稅降至17％，結果每年都超徵，這才是經濟好。

他說，這就是「肥鵝理論」，把鵝養肥之後，牠隨便抖一抖、掉下來的鵝毛就滿滿一畚斗，反觀現在民進黨是「把鵝拔到沒毛，鵝血滴下來也沒一根湯匙多」。

他認為，改革應該進行，但他反問蔡英文「改革方式公平嗎？有合乎憲法嗎？」他強調，如果改革循序漸進、合法合理，就不會引發大量民怨，民眾就不必要抗爭了，而且急就章的結果，就是造成日前連寄發年改通知單都頻頻出錯，難怪民怨沸騰。

吳敦義以當年馬政府改革18％為例，陳水扁想一口氣降到6％，馬英九則希望分段，先降到9％，可見國民黨的改革才是比較溫和、充分溝通協調的作法。

(中時 )

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