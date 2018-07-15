專訪／《范保德》北影拿3獎 內藏侯孝賢、蕭雅全「父子情」

2018年07月15日 20:11 中時 徐桐炘

昨晚主演和導演齊聚慶功宴。（鏡象提供）

黃仲崑、傅孟柏主演《范保德》前晚在台北電影獎奪得最佳導演、配樂和美術3獎，導演蕭雅全18年前拿下北影最佳新導演獎，新片再度證明執導功力，但該片成本高達5200萬，宣傳發行費用可能破300萬，他表示對「回本」沒有信心。是否請教監製侯孝賢（侯導）票房問題？他卻透露出彷彿片中父子情的糾結：「我自己很難拿捏這件事，我對他極度尊敬，卻又不想麻煩他，這2件事一直在拔河。」

蕭雅全表示：「已經視他（侯導）像自己的父親。」蕭擔任《海上花》副導並與侯導結緣，往後自編自導的3部長片都邀侯導擔任監製，他表示對方總帶著「硬漢」態度指點創作理念，提醒導演要訣：「突破、負責任、不俗氣。」更希望子弟兵「不顧安全」拍出好片，「電影要拍好才是重要，沒有其他藉口。」成為蕭拍長片時始終不往商業靠攏，堅持個人風格的理由之一。

《范保德》經侯導4次檢視，但蕭雅全自認太麻煩對方，「希望他參與，卻又希望他別為我操心。」因此他對下部長片是否再邀侯導擔任監製有所遲疑，「他當年拍《海上花》正是我這個年紀，他已經是個大人了，我實在不好意思再當個小孩子。」除了電影完成度，蕭也期續盡快讓長片達到「產銷平衡」。

雖對票房不安，但蕭雅全深受演員喜愛，黃仲崑在前晚慶功宴稱讚他：「疑人不用、用人不疑，團隊的信賴感極佳。」尤其蕭每次拍片都能找來合作10多年的實力派班底，黃開玩笑說：「因為大家都有按時領到薪水，在這行不容易啊！」

傅孟柏和温貞菱則大讚蕭雅全是「最溫柔的導演」，傅孟柏回想，一場黃仲崑向家人透露罹患癌症的重頭戲，首次拍攝始終營造不出氣氛，僵持超過1小時後，蕭雅全不但沒有責備任何人，竟還主動道歉說：「各位不好意思，今天不拍了，收工！」讓傅看到蕭不同於其他導演的態度。該片8月17日上映。

(中時 )