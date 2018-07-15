瓊斯盃》高國豪展現得分爆發力 中華白仍輸菲

高國豪15日攻下中華白全隊最高的16分。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

曾在HBL展現驚人得分爆發力的高國豪，雖在生涯國家隊初登板得分掛蛋，15日面對菲律賓，上半場仍沒得分，卻在下半場狂掃16分，可惜中華白仍以64比87不敵菲律賓，苦吞2連敗，不過高國豪已在瓊斯盃重現雄風！

就算上半場沒有得分，第3節先發上陣的高國豪，靠著中距離投進個人在瓊斯盃第1分，得分火力逐漸加溫，第3節包辦12分，其中包含第3節槍響同時的壓哨大號三分球，當這顆三分球破網，全場觀眾無不發出讚嘆歡呼。

「我想自己上半場還在適應，當被換下場，我在板凳上努力自我檢討，到了下半場就好多了，」即將赴美就讀東南密蘇里大學的高國豪說，「應該是跟得分有關，當我投進第1球，就會越來越有自信，當然越打越開。」

高國豪強調，今年能否如願打瓊斯盃充滿太多變數，也很複雜，幸好中華白教練團最後仍願接納他，「其實我沒想太多，能夠打1場就算賺1場，我很喜歡打國際賽，因為可以從比賽當中，攜手到國外球隊的打球文化與風格。」

就算苦吞2連敗，中華白總教練謝玉娟賽後仍是笑容滿面，「我從一開始就告訴球員，我們沒有一定要贏球，卻有必須要進步的壓力，畢竟我們成軍時間很短，必須先凝聚團結向心力，主要是希望在這8場比賽，人人都能登錄到。」

「我想無論當高國豪的教練或是隊友都有壓力，更努力嘗試讓他跟林俊吉同時上場，我希望他們可以擁有自我想法，光是純粹幫助組織，是絕對不夠的。」謝玉娟說，「只是我們2、3號球員太多了，光是如何登錄都很困難。」

(中時電子報)

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