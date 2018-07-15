瓊斯盃》人矮志氣高！林俊吉打出不凡身手

中華白後衛林俊吉切入上籃，閃過高大對手的防守。(中華籃協提供)

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中時電子報

本來就以磨練明年世大運新秀為主的中華白隊，就算瓊斯盃連兩天都輸球，吸取國際賽經驗卻更重要，其中連2戰都打出優異進攻表現，場均15.5分暫居中華白得分王的林俊吉，簡直讓球迷完全忘記他才173公分的身高！

來自健行科大的林俊吉，原本首戰出戰加拿大擔任替補控衛，卻因進攻表現太過搶眼，不僅利用速度優勢頻頻切入，外線火力也有發揮，讓中華白總教練謝玉娟越來越重用他，甚至面對菲律賓，更讓阿吉打了全場最高32分鐘。

「真的很感謝小娟姐不會限制我，讓我可以越打越放開，在場上做我自己，」林俊吉說，「其實我每次上場都沒想太多，就算跟高國豪同時上場也沒差，因為我在大學就習慣這樣打了，我跟他就是輪流進攻，有時傳球、有時出手。」

只是林俊吉在這兩場比賽，都出現先盛後衰的壞毛病，首戰面對加拿大，他上半場就拿12分，下半場卻僅4分，來到第2戰遭遇菲律賓，情況似乎更加誇張，他在首節獨拿13分，沒想到後面3節，他竟然總共才拿2分。

幸好林俊吉自己似乎很清楚出了什麼問題，「大概是因為球隊一旦落後，我打球自然會越來越急躁，所以每次來到下半場就越打越亂。」聽到媒體說他是中華白得分王，阿吉更是不好意思表示，「沒有啦，只是運氣好而已。」

就是這種相當謙遜且拚勁十足的態度，才讓林俊吉給予外界「人矮志氣高」的深刻印象，也不禁讓人更加期待他的未來發展！

(中時電子報)

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