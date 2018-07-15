被兒女棄養...重聽嬤路邊賣糖苦撐 惹哭上萬網友搶幫忙

2018年07月15日 20:48 中時電子報 林郁庭

中圖：阿嬤不知道為什麼，腳都被她抓到破皮了。下圖：原PO指出阿嬤身邊的地上只有一個鐵盒便當，竟然是要分兩天吃的量。（圖／網友馬博仁授權使用）

這一系列照片讓網友看哭了！身為弱勢族群的阿嬤，年紀一大把仍靠著自己能力，在路邊賣糖果賺取微薄的生活費過活，而她的身影被網友拍下，並且分享阿嬤在捷運中山站二號出口賣糖果的訊息，想號召大家的力量，給予阿嬤幫助。

近日有網友在臉書上PO文，自己在捷運中山站二號出口看到阿嬤獨自一人蹲在路邊賣糖果的身影，他指出阿嬤身邊的地上只有一個鐵盒便當，竟然是要分兩天吃的量。有路人看不下去，買了鐵罐八寶粥給阿嬤，她還說要晚上吃。

原PO提到，自己上前關心阿嬤，問她「阿嬤！妳怎麼一個人在這裡，妳的晚輩？」阿嬤突然濕紅了雙眼回答：「他們不要我了…」，讓原PO聽了心裡傳來一陣酸楚！

原PO聽到路人提到，阿嬤育有一子一女，子女拿到錢後就出國就不見蹤影，放著阿嬤一個人生活。阿嬤被養母養大，小時候被養母打到耳朵重聽，至今仍然有嚴重聽覺障礙，而且阿嬤不知道為什麼「全身皮膚發癢，腳都被她抓到破皮了」。

原PO感嘆發文，看到阿嬤如此「接受被兒女拋棄的命運，但卻仍然繼續更有勇氣地努力靠自己生活」的樣子，不禁讓原PO感動形容，「她是我眼裡最堅強的阿嬤」，但他也知道，阿嬤應該還是很想要兒女回來的。

目前PO文已有破萬網友分享與按讚，紛紛留言，「快去用新台幣幫阿嬤下架糖果」、「做人子女真的不能這樣！」、「走過路過不要錯過，一定幫助阿嬤」、「推好心人」。而原PO也在臉書中提到，行善是需要日積月累的，呼籲大家可以分批去買，不需要一窩蜂搶著前往，「別集中前幾天購買，讓愛心成為日常」。

(中時電子報)