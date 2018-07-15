美情報部門：俄「匕首」高超音速導彈2020年列裝

圖為由米格31搭載的匕首高超音速空對地導彈，出現在俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利73周年閱兵典禮上。（圖／美聯社）

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中時電子報
圖為俄國國防部發布視頻的背景中出現的畫面，西方軍事專家判斷是首度曝光的新式匕首高超音速導彈測試畫面。（圖／美聯社）

美國媒體引述消息人士的話說，能以10馬赫的高超音速擊中800公里外目標的俄羅斯「匕首」(Kinzhal)導彈已成功通過多項測試，將將於2020年裝備部隊，首先將安裝在圖- 22M3型轟炸機上。

衛星通訊社報導，美國電視台CNBC引述熟悉美國情報部門報告的消息人士表示，此種俄國最新型的導彈已經在米格-31戰機上成功地進行了12次測試，目前正在進行將其安裝到轟炸機上的工作。

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報導說，早先俄羅斯國防工業綜合體的消息人士曾對媒體表示，「匕首」超音速導彈將被安裝到圖-22M3轟炸機上。

匕首高超音速空對地導彈聲稱速度可達10馬赫，幾乎沒有防空系統可以攔截得住。（圖／美聯社）

CNBC指出，最近俄羅斯已經三次成功進行了「匕首」測試，最後一次測試是在7月份，當時導彈擊中了800多公里外的目標。

此前，CNBC在公開的資料中稱，「前衛」(Avangard)超音速導彈也將在2020年前達到戰備狀態。

報導說，俄羅斯圖-22M3遠程轟炸機可攜帶多達4枚「匕首」高超音速導彈。

俄羅斯國防部早先曾宣稱，「匕首」高超音速空地導彈可由米格-31搭載，導彈極速度為10馬赫，射程可達2000公里，同時可以突破任何反導系統。如果俄軍所宣稱「匕首」導彈射程為真實數據，若以長程的米格-31BM戰鬥機搭載，意味著理論上「匕首」幾乎擁有洲際打擊的能力。

(中時電子報)

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文章來源：媒體：「匕首」超音速導彈成功試射

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