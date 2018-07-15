蔡燦得第4度主持台北電影獎 最謝謝認識30年的黃子佼

蔡燦得與陳竹昇主持台北電影獎有另類火花。（取材蔡燦得臉書）

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黃子佼前一晚才幫好友看重播檢討，今天就又飛出國工作了。（取材黃子佼臉書）

蔡燦得（阿得）14日與陳竹昇搭擋主持第二十屆台北電影獎頒獎典禮，穩健台風獲得好評。已是第四度主持台北電影獎的她，15日在臉書感謝許多人，並分享這次主持對她來說有很多的「第一次」經驗，其中最特別、被她形容是「超級第一次」的經驗，就是：「第一次拜託黃子佼先生幫我上上課！」

蔡燦得說，她認識黃子佼三十年來，從來沒有問過他主持工作上的建議，因為私底下的他曾經說過，如果每個朋友都還要在私人時間問他工作上的意見，他就會覺得一直在上班，所以後來她得知他竟然還願意收徒弟讓她曾經很嫉妒，「這次真的謝謝他給了我非常多厲害的建議，凌晨還幫我看重播檢討。雖然看到一半他就沒聲音了，應該是睡著而不是覺得心死啦XDDD」。

近年主持「三金」頒獎典禮常被誇是零負評的黃子佼，也本人留言回應：「看了一會發現還有一小時，決定先休息⋯⋯哈哈哈！」他也謙虛地說：「不敢不敢！很多未必派上用場也怕誤導～總之辛苦了！你其實已經很厲害了啦！我只是當一點鼓勵強心針吧！也怕多說無益！總之辛苦了！」

蔡燦得說，她為典禮準備了兩個多月， 雖然已經第四次主持台北電影獎的頒獎典禮了，但其實每一次都還是好緊張，尤其這次有很多對她來說是第一次的新鮮嚐試，譬如：「第一次跟本業不是主持人的搭擋一起主持、第一次主持到在台視轉播的典禮、第一次被相信可以決定口稿內容、第一次穿訂製服、第一次配戴整套高級珠寶⋯⋯這許多的第一次」，她並謝謝主持搭擋、表演老師陳竹昇那麼可愛，也謝謝台視夥伴那麼專業、謝謝北影同伴那麼相信她，以及謝謝經紀人閻柔怡和公司同事們，從一開始就讓她好安心直到工作結束。「恭喜所有得獎者，看到好多朋友一直上台拿獎，看得都跟著一起好感動。希望有一天我也可以有戲劇作品參加台北電影獎啊。」她也不忘謝謝造型團隊，相當面面俱到。

(中時 )

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