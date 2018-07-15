環境教育中心與新竹都城隍廟推動鞭炮減燃

2018年07月15日 21:29 中時 陳育賢

新竹市都城隍廟15日與桃竹苗區環境教育區域中心共同宣誓以鞭炮機取代燃放鞭炮，齊心為維護空氣品質做努力。（陳育賢攝）

為了減碳救地球，近年紙錢減燒、鞭炮減燃的觀念逐漸普及，全國位階最高的新竹市都城隍廟也決定加入環保行列，15日與桃竹苗區環境教育區域中心共同舉辦「鞭炮減燃環境共好宣傳記者會」，宣誓以鞭炮機取代燃放鞭炮，齊心為維護空氣品質做努力。

桃竹苗區環境教育區域中心自2017年成立以來，不斷積極輔導夥伴團體及企業共同推動環境教育，包含維護環境空氣品質等議題，今天並與城隍廟達成共識，共同推動「鞭炮減燃環境共好行動」。

桃竹苗區環境教育區域中心指出，廟宇紙錢減燒及集中焚燒等議題受到重視與討論，在不斷透過和廟宇溝通，於尊重傳統習俗信仰的前提下，除了要鼓勵廟宇針對金紙及香枝減燒外，由於鞭炮的燃放也是空氣汙染的主要因素，鞭炮減燃也勢在必行。

而民眾為了表達誠心而燃放大量鞭炮，但常常只見黑煙而不見美麗的火光，不過其衍生出大量的煙塵跟PM2.5，卻嚴重傷害在場信眾的健康及周遭的環境，城隍廟目前使用鞭炮機取代燃放鞭炮，以實際行動維護民眾健康及環境品質，推廣更友善環境的信仰文化值得讚許。

而環境教育區域中心未來除持續輔導廟宇減香、減燒金紙及減燃鞭炮外，也推廣「以米代金」，結合企業及夥伴團體共同參與，以減少空氣汙染物產生，留存給下1代健康的環境。

(中時 )