黃瑄產後憂鬱想掐兒 不敢想第二胎逼老公結紮

2018年07月15日 22:11 時報周刊 林彥君

黃瑄和兒子。（取自臉書）

黃瑄常在臉書上分享育兒心得。（取自臉書）

黃瑄日前在《麻辣天后傳》錄影前表示，在5月8日產下兒子，她的老公在新加坡工作，而她獨自扶養小孩，因此患有產後憂鬱症，有時情緒幾乎崩潰「每天早上睜開眼睛就會開始緊張，如果沒辦法安撫小孩，我會一起哭」，認為哄睡小孩最不容易，她比劃掐住的手勢說：「我會克制住我的手不去捏他，也會思考自己是不是一個好媽媽？」

她為了要配合小孩，也讓養的狗也隨著小孩作息大小便「我怕等等兒子醒來沒時間帶狗上廁所，我在陽台陪狗，一直被蚊子叮，牠一直不上，我在陽台嘶吼『快一點尿』」。她也會因老公不在身邊陪伴，覺得心理不平衡，「我每天打電話罵老公，如果他剛好開會沒接電話，我會更暴躁失去理智，瘋狂奪命連環call，我只能這樣宣洩壓力。」

她自嘲在這幾個月，就像是個瘋婆子般不停尖叫，她為有充裕的時間照顧兒子，會把飯都煮成一大鍋，扒完飯趕緊照過小孩，這個月開始把小孩交由保姆，一週照顧2天，「我終於有自己的時間，不然我每天就像瘋婆子，衣服沾滿口水、吐奶、分泌的乳汁、汗水和淚水，全身髒兮兮，房子只有娃娃哭狗叫跟自言自語，都搞不清楚現在星期幾。」

她懷孕時胖17公斤，透露現在還有8公斤要瘦回來，她表示沒有特別健身，都是因為照顧小孩身心俱疲，她完全不敢想要有第二胎「不是每個人都適合當家庭主婦，真的很辛苦，我生完還問醫生能不能順便結紮？」她的老公這幾天飛回台灣陪伴，她透露想幫老公掛號，到醫院結紮。

(時報周刊)