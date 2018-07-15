瓊斯盃》黃鎮三分好神！中華藍狂電立陶宛2連勝

黃鎮(右)末節投進6顆三分球、獨拿23分。(中華籃協提供)

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中時電子報
簡浩也突破首役低迷，首節就投進5顆三分球。(中華籃協提供)

瓊斯盃首役貢獻關鍵3顆三分球的中華藍射手黃鎮，15日面對立陶宛，三分火力竟然更加兇猛，末節飆進6顆三分球、獨拿23分，幫助中華藍106比83輕取立陶宛，搶下瓊斯盃2連勝，簡浩賽後狂虧，「黃鎮應該要去驗尿了！」

黃鎮最後拿25分、5籃板與5抄截，他在末節一開始就完成「四分打」，帶領中華藍擺脫對手糾纏，隨後他的三分火力毫無停歇跡象，徹底把立陶宛轟到毫無反擊之力，不過黃鎮賽後竟然坦承，根本不知道自己有投進這麼多三分球。

「在我印象當中，應該單節最多投進3顆三分球，也從來沒有單節拿過23分，我只是持續相信自己可以把球投進，」黃鎮說，「其實我在投進第2或第3顆三分球後，才算真正找回三分手感，在場上的感覺就很放鬆！」

其實不僅黃鎮，簡浩也在首節投進5顆三分球、包辦15分，兩人等於一前一後承擔起中華藍的進攻重任，也讓中華藍執行教練帕克不禁稱讚，「有了簡浩與黃鎮這種三分表現，我們任何球隊都可擊敗，簡直就跟金州勇士一樣強大。」

「我很興奮看到今晚我們打法，球員也能享受打球樂趣，化學效應與防守能量慢慢浮現，更靠成功壓迫防守，讓對方出現22失誤，這種防守強度我很滿意，」帕克說，「只是現在我的最大挑戰，就是怎麼把黃鎮放進亞運名單當中。」

因為黃鎮根本沒列在先前公布的雅加達巨港亞運中華男籃12人名單當中，隨著前兩場瓊斯盃的瘋狂三分球表現(三分球投15中9)，黃鎮確實該被放進今年亞運國手名單，問題是該換掉誰？以及主辦單位是否接受更換名單請求？

戲稱自己15日表現足以打腫鄉民的臉，簡浩不改愛開玩笑個性表示，「現在整個中華隊的感覺，跟之前世界盃的時候完全不同，只要我或黃鎮投進三分球，整隊都嗨了起來，我看我應該先找黃鎮一起驗尿再說。」

(中時電子報)

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