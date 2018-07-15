颱風照妖鏡 柯文哲評政治人物3大問題

2018年07月15日 22:25 中時 莊旻靜

台北市長柯文哲15日出席新竹縣長參選人徐欣瑩的科技後援會，他在致詞時提及，前幾日瑪利亞颱風來襲時，台北市與基隆市是北台灣唯二未放颱風假的都市，因為他「尊重專業」，他也指出，台灣政治人物3大問題就是「不讀書、不尊重專業、沒有良心」。

柯文哲表示，決定是否放颱風假當晚，部屬告知他氣象局資料顯示，隔天清晨 6點最大陣風7級以下，而根據規定是10級以上才會放假，他2度確認是否為真，獲得肯定答案後，他才宣布隔天「正常上班上課」，而台北市也與基隆市為北台灣唯2未放颱風假的地區。

柯文哲反問現場民眾，如果被告知隔天最大陣風7級以下，但還是決定放假了，政治就凌駕專業，只要凌駕幾次以後，「從此就不要想公務員會認真做事」，因為部屬會認為，「反正都講了也不聽，以後隨便講就好」。

柯文哲也點出，專業很重要，而台灣政治人物3大問題就是「不讀書、不尊重專業、沒有良心」，這次颱風假議題也有如照妖鏡，「我們不可能什麼都懂，但是非對錯難道你不知道嗎？」

與談的徐欣瑩也指出，她身為台灣第一位衛星測量博士，也曾聽聞同學說，儘管精密測量、計算出最適合的地理位置，但工程實際動工地點，也可能因涉及地方人士利益，而選在不那麼安全的位置，形同另一政治凌駕專業的現象。

(中時 )