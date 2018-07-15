世足Live》克國擺烏龍又手球 法國上半場2：1領先

2018年07月15日 22:23 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

世足決賽法國vs.克羅埃西亞先發11人。

「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞15日晚間11時在莫斯科盧日尼基球場進行本屆世足賽冠軍戰，克國一開賽積極搶攻但運氣不佳，前鋒曼祖基奇在第18分鐘頭槌自擺烏龍，儘管稍後佩利希奇勁射扳平，佩利希奇也因禁區內手球奉送12碼，讓格里茲曼操刀破門，法國上半場2比1領先。

第18分鐘法國格里茲曼右前場帶球遭布洛佐維奇犯規，他開自由球吊入禁區，曼祖基奇不幸將球頂進自家大門，這是世足決賽史上首顆、本屆第12顆烏龍球，讓法國先馳得點，以1比0領先克羅埃西亞。

第28分鐘，佩利希奇中路快攻，被坎特從後方絆倒，坎特遭黃牌警告。莫德里奇自由球吊到右路再頂到禁區內，後衛維達在亂軍中後傳，佩利希奇用右腳冷靜扣到左側，再起左腳勁射破門，將比數扳成1平。

第34分鐘，法國右側角球，馬圖伊迪搶前點後頂，球折射碰到佩利希奇左手，阿根廷裁判皮塔納經「影像助理裁判」（VAR）檢視後，改判為12碼球，格里茲曼操刀射入左下角，法國2比1再次超前。

賽前報導：

「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞15日晚間11時在莫斯科盧日尼基球場進行本屆世足賽冠軍戰，克國左翼佩利希奇此前傳出準決賽踢完送醫治療，結果冠軍賽依然先發上陣，法、克全都排出主力陣容。

佩利希奇準決賽對英格蘭貢獻1射1傳，是克國經延長2比1勝出的關鍵。但賽後傳出佩利希奇因大腿受傷送醫，可能缺席決賽，結果他還是出現在先發左翼位置，與攻擊中場莫德里奇、右翼雷比奇一起為單箭頭曼祖基奇輸送彈藥。

此外，克國左後衛史崔尼奇準決賽因屬膝受傷退場，決賽也先發上陣，搭配中後衛組合洛夫倫、維達，與右後衛弗薩伊柯，一起襄助門將蘇巴希奇扛起後防，加上雙防守中場拉基提奇、布洛佐維奇，排出4-2-3-1陣式。

法國也踢4-2-3-1陣型，先發11人與準決賽對比利時相同，隊長洛里斯把守大門，後衛由左至右依序為L.賀南德茲、烏姆提提、佛蘭、帕瓦，普巴與坎特組成雙防守中場，攻擊中場格里茲曼搭配左翼馬圖伊迪、右翼姆巴佩，吉魯連6場擔任先發中鋒。

(中時電子報)