蔡英文怪天怪地怪在野黨 遭網友噓到爆

2018年07月15日 23:19 中時電子報 丁世傑

民進黨主席蔡英文今（15）日炮火猛烈，批評國民黨「當年製造問題的人不僅不反省，現在說要教訓改革的人」。國民黨發言人洪孟楷對此表示，蔡英文在民進黨全代會上的發言，完全證明過去2年多來執政無能的事實，只會批評跟抱怨，沒資格執政。而網友對於蔡英文說法也不領情，表示「只會發X話文，什麼都不會」。

根據中央社報導，蔡英文總統今日在圓山飯店舉行的民進黨全代會上批評國民黨「當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人」，並連問17個「是誰」，包括：是誰擁抱核電，錯失綠色能源發展的重要時機，讓能源轉型面臨更嚴苛的時間壓力；是誰執政時，讓買辦集團主導兩岸關係，忘了台灣人的尊嚴；是誰眼裡只有中國市場，忘了在東協、在南亞，在世界上許多地方，有更多機會；是誰過去60年死守著不公義的黨產，沒有自我反省，也沒有給許許多多的政治受難者，一個公平正義，是非對錯的交代。

她再問，是誰畏懼改革、讓年金財務一年一年衰敗，最後瀕臨破產；是誰讓大量資金流入，而不加以管理，導致不動產價格高漲，讓年輕人沒辦法負擔一個家；是誰在長期執政之後，留下了五缺問題；是誰坐視層層法規，壓抑企業的活力，讓台灣的經濟遲遲無法轉型，走入悶經濟的死胡同；「當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人。」

蔡英文說，她要請他們想一想，到底誰開啟了新南向的全新布局；是誰為年輕人興辦社會住宅；是誰為老化的社會，辦理了長照2.0；「是我們民進黨，是不是？」

她說，到底是誰在巨大壓力下，完成了年金改革；是誰啟動了轉型正義；是誰全面發展再生能源；是誰認真面對五缺，全面解決問題；是誰鬆綁法規，釋放企業的活力，讓台灣轉型和創新邁開腳步；是誰啟動了司法改革；「是我們民進黨，是不是？」

國民黨發言人洪孟楷則回擊，「到底是誰曾說謙卑，結果卻是怪天怪地怪在野，就是沒有一絲一毫的反省？別以為人民很健忘，蔡英文越是氣急敗壞，越會讓民眾認為她已不適任，而且也失去身為台灣人的溫和善良。」

而網友也在蔡英文臉書以及媒體臉書批評，「妳從頭到尾都在怪別人耶，身為一國之元首，怪前朝而並非去解決問題，口口聲聲說改革，卻改的亂七八糟？如果真的國泰民安，真的經濟發展像妳說的已經改善進步，怎麼還會四處民怨？我不懂民進黨今天所開的這個取暖大會的用意，本應是檢討反省，加強自身對地方人民的保障，根本就是一群豺狼相互取暖，指責別人不是，國民黨已經爛到谷底了，妳們簡直爛到地獄去了，妳的高度呢？妳貴為總統耶蔡英文，選妳是選好看的喔？」

有網友表示，「只會發X話文，什麼都不會，改革不容易，改革挺下一代，都是一場空，總統您還記得選前不砍七天假降低工時有做到嗎，司法改革改什麼東西，只要顏色對了什麼都可以，看看阿扁就知道」、「誰造成困境！？真的是講X話不夠還睜眼說瞎話，國民黨執政下，台灣曾經強過中國，成為四小龍」。

對於非核家園，網友指出：「是誰要我們人民用愛發電」？「「是誰說國民黨藏電台灣電力足夠」？」「非核家園廢除最重要的戰略自主能源核能，靠天然氣和再生能源加起來七成的電力，一個強烈颱風來襲，就可能瞬間消失」、「 民進黨沒救了，竟然沒有檢討自己的無能，才會讓支持度遛滑梯。」「是誰重啟核二、三廠機組運轉還要再蓋深澳燃媒電廠？是誰在當行政副院長追加預算要把核四蓋好？」「核電問題有種來公投啊！敢不敢？中選會在那邊擋屁阿！」

對於台灣尊嚴與大陸市場，網友指出，「我們先回答什麼是台灣尊嚴？是讓老百姓安居樂業，社會祥和，經濟發展，所謂衣食足而知榮辱，老百姓能抬頭挺胸，這才是台灣尊嚴。再來談誰眼中只有中國的市場？如果是這個命題，那我們要先問如果沒有中國大陸市場，台灣會怎麼樣？全面放棄十四億人口的市場那又是什麼思維邏輯？最後再說，是誰擁抱核電？如果今天的科技能全部取代核電，相信沒有人會白痴到擁抱核能的地步，而在過渡時期就想一步登天，將核電全盤否定，那也只有民進黨這些白痴才會這麼莽撞叫人民去吸PM2.5，然後又拿不出一點辦法。」「是誰依賴大陸市場，賴清得才剛說過歡迎大陸團來臺觀光，是誰說了到處都是拒馬，擾亂了人民生活該下台，是菜英文」！

對於蔡英文指責在野黨，網友表示，「是誰整天騙人民、是誰不知道反省、是誰讓國家一直退步、是誰一直往人民上挖錢、是誰讓邦交國一直少了、是誰讓軍公教上街、是誰讓那些警察當肉包、是誰一直聽不到聲、大家都相信只有妳蔡英文做得到這些事情而已，別在騙了，連老車都上街抗議」、「真的不要一天到晚繼續批鬥，拿前朝出來比較然後繼續鬥爭，民進黨本性根本是鬥雞；忘了自己現在是執政黨不是當初在街頭鬥爭的在野黨好嗎？有點肚量跟眼界並不會讓你們失去政權！」「浪費我的票投給妳，妳有了解民生疾苦嗎？10年老車說淘汰就淘汰，錢哪裡來？你要付嗎？這是主要空汙來源嗎？」「 我覺得總統是想把人民逼到理智斷線！」「改革改革再改革，完了，不知道台灣還有多少本錢可以經的起給你這樣搞？」「自我感覺良好到很令人畏懼的程度...缺電英拜託別再玩台灣了」、「現在是你執政吧？你以為換你在野阿？台下也在問上台也還在問你是來亂的膩？我們不用活阿！？」「果農、台大、文化、250萬丶不執行死刑丶不缺電丶乾淨煤、核二再轉、風力發電丶核四燃料棒、輕軌丶官邸修繕、換新車、汽機車廢氣換抵工廠排放丶多項稅費調漲如空污費隨油徵收九月即將調漲丶多少錢的外交或斷交、謙卑溝通丶永遠的228等等，自己選擇。哇！為何我覺得過去比較好。」「踏馬的，都給妳當總統了，還在千錯萬錯國民黨的錯！無能就無能！」「是誰給妳的信心啊」！「先把拒馬拆掉我就信了」！

(中時電子報)