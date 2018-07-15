溫網》台灣第一人！ 曾俊欣連奪兩座大滿貫青少男單冠

2018年07月15日 22:26 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018溫布頓草地網球錦標賽青少年組男單決賽，大會第1種子、台灣青少年世界球王曾俊欣，出戰左手持拍的英國非種子選手德拉波（Jack Draper），雙方激戰2小時又5分鐘，曾俊欣全場發出8記「愛司」，最終6：1、6：7（2：7）、6：4獲勝，是第一位在溫網青少年男單封王的台灣選手，也是我國史上連奪兩座大滿貫青少男單金盃第一人。

其實這次溫網賽前兩周，曾俊欣在倫敦備戰時剛好有機會參加表演賽，藉此增加草地賽事經驗，不巧第二場比賽救球時，踩到自己的球拍而扭傷腳踝，休息兩天後，參加一級熱身賽抓感覺，下場打了幾局後退賽，來爭取更多時間休息，並透過體能教練和防護員的協助，控制住傷勢，進入溫布頓之後逐步過關，賽後曾俊欣特地感謝團隊支持，以及中華民國網球協會、台塑企業暨王詹樣公益信託、長庚運動醫護團隊、中華航空、Nike、Babolat等單位的協助。

曾俊欣挺進溫網青少年男單決賽，超越前輩王宇佐在2001年溫網青少年男單4強成績，今天贏球後把連勝場次推進到22場，賽後開心躺在地上慶祝。

曾俊欣比賽中屢次面臨難題都一一化解，順利繼法網之後，再於溫網連奪兩座大滿貫青少男單冠軍。（資料照／曾育德提供）

首盤曾俊欣幾乎沒面臨太多考驗，除了第4局被逼出第一個破發點，及第6局一次雙發失誤進入丟士，不過都順利保發；反觀德拉波非受迫性失誤較多，因此前兩個發球局都被曾俊欣破發，0：4陷入落後，好不容易第5局德拉波終於首度保發，第7局曾俊欣第三度破發，也拿下第一盤。

經過首盤的亂流，第二盤德拉波表現有起色，將比賽逼入搶七局，德拉波在1：2落後之後連拿6分，追平盤數；決勝盤曾俊欣在第3局經過兩度「丟士」後率先破發，雖然第8局被對手破發而局數4：4平手，但接下來曾俊欣連贏兩局，賽末點更是用再見「愛司」結束比賽。

由於這次成人組混雙、青少年男單及輪椅組決賽，都有地主英國選手出賽，劍橋公爵夫人凱特、薩塞克斯公爵夫人梅根，昨天特地到全英草地網球俱樂部和球員們談話鼓勵，也讓曾俊欣難得有機會近距離見到英國王室成員。

(中時電子報)