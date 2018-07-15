只剩10天！ 陸媒公布未變更台灣名稱6航企名單

2018年07月15日 22:23 中時電子報 盧伯華

中國大陸民航局近日發布消息指稱，尚有6家航空公司未依大陸民航局要求更改網站上的台灣與港澳名稱標示，但未指明是哪6家航空。陸媒今日取得官方資料稱，尚未更改的6 家航空中，美國有3家，台灣有2家，另一家為韓國。比較奇特的是，全球數十家航公司在民航局要求下陸續更改，但在中國香港特區卻有兩家航空未更改網站標示，且卻未列入尚未變更的6家之中，著實難以理解。

中國大陸民航局日前在例行發佈會上表示，目前外航網站涉港澳台信息整改情況， 44家外國航空公司已有38家完成整改，剩餘6家外航由於技術原因仍在申請延期整改之中，最後的截止日期是7月25日。

據陸媒《鳳凰軍事》報導，目前離7月25日的期限僅剩10天，這6家尚在「負隅頑抗」的航企有哪些呢？除去台灣的中華航空和長榮航空之外，美國3家主要航企，包括美國航空、美聯航和達美航空，至今仍然沒有動靜。

在此之前前韓國的兩大航空公司中，大韓航空對中國台灣地區的標注正確，而韓亞航空則沒有進行更改。在韓亞航空中文訂票頁面上，仍然顯示為「台北[TPE]，台灣」。

報導指出，在各航空公司的官方訂票頁面中，5月份未曾更正的日本、越南、新加坡、泰國、土耳其等國航空公司均已更正台灣的稱謂。而澳大利亞航空和印度航空也分別完成更改。儘管英國外交部提出不滿，但英國航空早已在今年5月份修改。

令人稍感意外的是，報導說，中國香港特別行政區的兩家航空公司，香港航空和國泰航空全都沒有進行更改。在國泰航空訂票頁面上仍然顯示為「台北，台灣桃園國際機場[TPE]，台灣」。而在香港航空的訂票頁面上，則乾脆將台灣列在國家列表欄中。

中國大陸民航局表示，將密切關注上述航空公司的整改情況，並依法保障外國航空公司在華開展航空客貨運輸業務的權利。

(中時電子報)