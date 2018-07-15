賴揆保證明年電量備轉達10％ 盼年底後能加入CPTTP

2018年07月15日 22:47 中時 郭建伸

行政院長賴清德今接受電視節目《數字台灣》專訪，談及如何解決五缺問題及台灣未來產業發展走向。賴拍胸脯保證，台灣目前沒有一天發的電不夠用，只是剩得不夠多，強調明年備轉容量達到10%、備用達15%。賴也說，台灣經濟可佈局全球，其中很重要的是簽訂跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTTP），政院把這當作非常重要的事情處理，盼年底或明年第二輪談判時，「我們不必花太多時間，就可以有辦法加入」。

賴清德說，目前台電的備轉容量是6.8%，意思是台電所發的電只用了94%，另外還剩下6％多，「台灣還沒有一天所發的電是不夠用的，只是說剩的夠不夠多而已」，沒必要大肆渲染為缺點甚至影響民心跟投資。

賴清德說，政府明年有把握備轉容量可以達到10％，備用可以達到15％，「換句話說這個，我們可以達到社會的要求」。

談及非核家園，賴也說核一、二、三廠是前總統馬英九宣布不延役、前行政院長江宜樺宣布封存核四，是自然形成的結果，並不是還在發電的生命期間，政府刻意終止。他強調，發展再生能源與風力發電，風力發電在第一階段遴選時附加條件要求外商協助發展台灣本土產業，「電價會越來越便宜，而且不至於說影響到2025年之後」。

至於如何讓企業回流投資台灣，賴強調政院有信心解決五缺問題，缺地部分的因應，如釋出500多公頃公有土地優惠、輔導私人釋出工業區土地、用前瞻預算開闢平價工業區、增加重建容積率等。

不過賴也說，過去台灣經濟發展增加環保、土地、人力成本，有些企業不得不去中國大陸發展，但若對岸也將相關成本提高，「過去沒有辦法在台灣發展的，他們大概也很難回來。」

賴清德強調，台灣經濟要能夠佈局全球，CPTPP是關鍵，目前政院已經著手處理相關準備工作，期望今年底或明年第二輪談判時，台灣接獲邀請後不必花太多時間便可加入。

賴說，如果企業符合未來台灣發展的需求，行政院是非常非常鼓勵投資台灣，「這個我們必須要講明」。賴說，將鎖定關鍵零組件的部分，強化台灣的研發、生產、製造等量能，增加台灣產業鏈的附加價值。

賴清德期望，台灣產業能在全球產業鍊扮演關鍵地位，且屹立不搖，如此一來台灣的經濟才能永續生存與發展。

(中時 )