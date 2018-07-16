台版Me Too！男大生將女籃隊當後宮 對3女童性侵17次

2018年07月16日 00:02 中時電子報 張國欽

台中市東區某國小2014至2017年間，外聘洪姓男大生擔任籃球隊助理教練，不料洪男竟將女籃隊當後宮，先後對球隊3名5年級女童強吻、強摸胸部與下體，並以手指性侵，全案後經受害女童告訴家長、老師後，才揭發洪男的狼行，今年3月1審被依強制性交罪與強制猥褻罪，合併判刑10年6月，上訴時委託律師以「情堪憫恕」為由，請求法官減刑，但台中高分院指出，如果減刑，將與現今如火如荼的「Me Too」潮流背道而馳，仍維持原判。

判決指出，洪男去年還是大三學生，卻利用獲聘國小女籃教練機會，把球隊當「後宮」，對3名年僅10歲至11歲女童，做出10多次猥褻、性侵，包括1次在器材室以嘴巴給女童餵糖果，藉機親吻，並7度透過臉書私訊指使該名女童，要求第2節下課前往指定的女廁對她強吻、指侵。

此外，又叫一名女童與她的弟弟到禮堂樓梯間找他，指使女童弟弟把窗戶關上後先行離去，隨即再以調整骨盆名義對女童猥褻、指侵，這名女童受害後回家向母親吐露案情，母親到學校找老師瞭解後，乒揭發洪男的狼行報警。

法官審酌洪男犯罪情節不輕，還狡辯卸責，如果真的依照洪男的辯詞對他減刑，將與當前國際社會力倡保護幼童，背道而馳，仍依13次對未滿14歲女子強制猥褻罪，與4次對未滿14歲女子強制性交罪，各處3年2月至7年4月徒刑，合併刑期10年6月，可上訴。

(中時電子報)