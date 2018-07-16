律師說法》離婚沒這麼簡單？協議書眉角多多

2018年07月16日 00:02 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

台中市知名餐廳創辦夫妻，離婚9年還在為贍養費打官司；94年2月間雙方到代書事務所辦理協議離婚，見證人由該名代書及代書的母親充當，但是法院受理後在審理離婚協議是否有效時，傳喚當時的見證人，發現簽離婚協議書時，代書的母親並不在現場，是由代書代為簽名蓋章，且代書的母親並不認識離婚的兩造，因此法官裁定離婚協議的證人有瑕疵、協議離婚無效，並判決駁回前妻的贍養費請求。

●●法律評析

一般民眾看到「協議」2個字，以為雙方白紙黑字寫寫就好，但其實「協議離婚」要有效，必須符合一定的要件：1.以書面載明；2.二人以上證人的簽名；3.向戶政機關辦理離婚登記；4.若為未成年人協議離婚，須經法定代理人同意。

常常會有人問「誰才可以當協議離婚證人？」，證人必須是2個以上的成年人(年滿20歲)擔任，在協議離婚的現場親自見聞，或雖未在場見聞但事後知悉當事人雙方有協議離婚的真意，例如夫妻雙方已將協議離婚條件談妥並在協議書中載明後，將協意書給證人看並表達離婚真意，或是經證人看過雙方當事人同意離婚所傳的簡訊，確知雙方均有離婚的真意後，在證人欄簽名蓋章，並由離婚的夫妻雙方攜帶身分證、戶口名簿協同至戶政事務所辦理離婚登記，如此一來，該離婚協議才是有效的。

會發生爭議的情形是，雖證人知悉雙方離婚真意，但未由證人親自簽名，或是僅由證人一人代表或偽造另一位證人簽名，都會使該協議離婚發生瑕疵而無效。所以，最保障的作法是由夫妻雙方及證人，四人同時在場一起簽名蓋章，避免日後發生糾紛。

最後，離婚協議書並沒有制式規定要怎麼寫，除了在協議書中載明離婚的意思，基本上要再就三件事做處理：1.未滿20歲未成年子女權利義務的行使或負擔(俗稱監護權)，協議子女由哪一方監護、未監護的一方探視權如何行使、探視的時間及地點要詳細載明；2.約定未成年子女的扶養費，必須明定扶養費金額、交付時間、方式及寬限期等，並建議交付方式用「匯款」，可以保留匯款紀錄，並加上「若一期未付，其後之期間視為全部到期」，也就是對方如果有一期沒有付，可要求對方一次付清直到子女20歲成年前所需的所有金額。3.夫妻剩餘財產分配，除非夫妻有特別約定夫妻財產制度，否則原則上夫妻各自名下財產各自擁有之外，分配上無法達成共識時，財產較少的一方可向法院請求「剩餘財產分配」，要求對方給予雙方財產額互減後的一半。

(中時電子報)