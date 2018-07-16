北車問路沒人理 遊客嘆台北好冷漠！網友點出關鍵原因

2018年07月16日 00:02 中時電子報 林郁庭

台北人真的比較冷漠？一名來自台中的網友上網發問，稱自己第一次來台北，想要問路怎麼去西門町，但是一路上問了好幾個路人，卻只得到敷衍答案，不是要他去問別人，就是要他跟著別人走就對了。該網友說，最後反而是一位從高雄來的大媽告訴他怎麼搭捷運去西門町。

該網友在臉書社團「爆怨公社」分享自己第一次來台北的問路經驗，日前他從台中上來台北玩，因為手機快沒電了，沒辦法上網查看地圖，只好在火車站到處問人該怎麼到西門町。第一次問了一名小姐，原PO說他先問對方是否為台北人，再問該如何前往西門町？結果沒想到對方卻回答「你不要問我，你去問其他人」就跑了。原PO錯愕之下，再問路於另一名大叔，對方也只告訴他「你就跟那些人走就對了」。原PO轉去問了站務人員，對方回答竟然跟前面的大叔一樣，就說「你就跟那些人走就對了！」

就在原PO心寒想：「台北人為什麼都這麼冷漠？好像對於外地人來到台北有種歧視的感覺」，有位從高雄上來台北要找朋友的大媽，主動告訴他該怎麼搭捷運到西門町，才讓他順利到達目的地。

PO文一出，引發許多網友熱烈爭論，有人幫台北人緩頰，「也可能他們忙吧，步調比較快不想被耽誤」、「可能你遇到路癡道地台北人」、「我直接問交警，昨天剛到西門町」。有趣的是，有不少網友點出關鍵原因是因為北車太複雜，「我是臺北人，我在北車都會迷路了」、「台北車站那裡真的複雜，很難不帶你去直接用講得指路，要分很多次問人比較好」、「台北車站地下太複雜的錯XD」、「台北車站真的很像迷宮」。

(中時電子報)