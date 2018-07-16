反浮誇風 陸媒：趕超美發動機技術 還需一整代人

2018年07月16日 00:30 中時電子報 盧伯華

F-35B的短場起降功能，正是得益於F135渦輪發動機的大推力才得以實現。（圖／Pratt & Whitney)

就在中國大陸在媒體圈刮起「反浮誇風」之際，陸媒刊出一篇較為務實有關美國發動機與中國比較的文章，明指美國噴射發動機的技術非常先進，中國大陸雖然已能自製，但要趕上或超越美國至少還得20年，亦即要再有一整代人的努力才有可能。

在「反浮誇風」的政策推動下，雖然有些標題吸睛卻內容空洞的文章仍常見於媒體，但較為理性平實的文章愈來愈多。最近《鳳凰軍事》一篇報導中美兩國發動機技術的文章就指稱，美國普惠公司宣佈在對該公司所造世界推力最大的F135渦扇發動機進行升級，將發動機推力從加力推力18噸增加到22噸，計劃將很快進入裝機測試階段。改款後的F135發動機將極大地提高F35的高速性能，甚至能實現超音速巡航。

如果增加推力改款成功，使用F135渦輪發動機的F-35可能實現超音速巡航的功能。圖為F-35A戰機。（圖／Pratt & Whitney)

該篇題為《美國發動機技術領先中國20年 趕超還需一代人！》的評論認為，F135發動機的軍用推力為12噸，加力推力為18噸，F135發動機不開加力的推力已經與中國的WS10太行發動機的加力推力很接近，其涵道比達到0.98，總壓比達到28，重1.6噸，推重比為11。

評論指出，F135發動機早在2006年就開始裝機測試。而這一年，中國推重比8的太行渦扇10發動機才正式定型並對外公布，殲-11B戰機也正式改裝太行發動機進行試驗。與太行發動機性能相仿的美國F110發動機是於1985年初定型投產交付，這說明中國和美國的推重比8的大推力航空發動機的差距為整整20年。

文章認為，美國這次對F135的增推改進，說明美國在航空發動機材料技術上又取得了重大突破，將中美發動機技術領域的差距差距又拉大了一些。中國應該正視差距，加快追趕。這個最新的F135發動機增推計劃，中俄兩國都面臨著差距被拉大的風險。

目前俄羅斯最先進的軍用發動機是117S發動機，這款發動機使用了AL41發動機的機身和新研發的軸對稱三維矢量尾噴管，最大的推力為14.5噸，最大的特點是使用了三維矢量技術，這款發動機目前裝備在蘇-35S和蘇-57戰鬥機上，還隨機出口到了中國。

文章說，殲-20戰鬥機量產型目前使用了AL31F和太行兩種動力，都比F135存在差距。而大陸目前最先進的軍用渦扇發動機是WS10B發動機，最大推力為14噸，正在殲10B戰鬥機上測試三維矢量技術。但是，太行發動機最大的問題還不在推力上，而在於無故障時間和壽命上。根據前陣子剛剛披露的消息看，太行的平均無故障時間達到了500小時，首次翻修時間為900小時，總壽命為1500小時，此一數據已經達到了比較好用的地步，但比起美國的同類發動機還是差距很大。

文章最後強調，只有正視差距，才能夠迎頭趕上，切不可過分相信彎道超車的概念，雖然這一理論有其道理，但是在航空發動機的材料和機械設計上，絕無捷徑可走，要想長期取得優勢，就必須下足力量。俄羅斯最新的產品30發動機和大陸的WS15發動機都還在測試階段，2022年能否大量交付還不一定，屆時美國如果增推成功，那麼差距還會更大。

(中時電子報)