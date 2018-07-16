國外留學生找到回家的路了？台大教授為遊子唱出心酸

2018年07月16日 00:02 中時電子報 林郁庭

台灣高教隱憂，先前紛紛傳出教授與學生們競相出走台灣，選擇到國外進修或是工作，而成為教育圈的熱門話題。台大電機系教授葉丙成近日也在臉書上有感而發，自己當初在美國留學快拿到博士決定畢業要回台灣教書的情況。

葉丙成開頭發問「回家的路，找到了嗎？」他先是回憶當年在美國因為我教書教得很好，博士沒唸完就被密西根大學電機系聘為講師。但感謝有機會能教到世界一流的學生，他們也愛我的教學，我也愛美國生活的種種，但他也總是失落想到，「總覺得這不是我的家。」

葉丙成說，當時人在國外，他總是聽到葉啟田唱的「黃昏的故鄉」，被歌詞「叫著我、叫著我，黃昏的故鄉不時地叫我」弄得心裡總是會酸酸的，讓他總是湧起陣陣思念台灣的思緒。

葉丙成放棄美國一流大學教職返台任教，回台後教過台大電機系學生。他表示，這十幾年在學校教書，看到越來越多我們厲害的學生去國外唸書、工作、闖蕩。一方面為了學生可以看到世界的舞台而高興。但看到出去的多，回來的少，當老師的人，心中難免還是會有一絲惆悵。

不過，中途爾偶也能聽到有學生跟他說，「老師，我就要回台灣了。」聽到有學生把在國外的工作辭了，決定回台灣的消息，讓葉丙成震驚！看到這樣有志氣、有心為台灣付出的年輕人，讓當老師的葉丙成超激動，就好像看到當年做了決定要回來台灣的自己一樣。

不過，文末葉丙成感嘆，現在在國外的年輕人想回來台灣，往往最難說服的是自己的爸媽。爸媽總希望孩子能留在薪水更高、生活更好的國外，不要回來。「想回家，還需要理由嗎？就是想回家，就是想把它變得更好。」葉丙成鼓勵年輕人找到回家路，為台灣這塊土地奉獻。

(中時電子報)