溫網》奪冠揮別低潮 喬帥「吃草」慶功

2018年07月16日 00:19 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

喬柯維奇溫網獲勝的慶功方式很特別，就是吃起球場的草。（美聯社）

過去一年多，塞爾維亞前世界球王「喬帥」喬柯維奇（Novak Djokovic）面臨低潮，但是他利用2018年溫布頓草地網球錦標賽男單冠軍，宣告走出困擾自己多時的陰霾。

在英國劍橋公爵威廉王子及公爵夫人凱特的注視下，喬柯維奇在溫網男單決賽以6：2、6：2、7：6（7：3）擊退南非勁敵安德森（Kevin Anderson），拿下個人生涯第13座大滿貫單打冠軍。

今年5月，喬柯維奇的世界排名11年來第一次跌出前20名，目前他的排名是第21，是自2003年澳洲選手菲利浦西斯之後，晉級溫網男單冠軍世界排名最低的球員，當時菲利浦西斯的名次是第48。

談到自己過去15個月的低潮，喬柯維奇在4強賽後說：「我曾有過懷疑、沮喪、失望，質疑自己要繼續奮鬥下去還是另覓其他方向。但若問我是否相信自己能回到絕佳狀態，我會回答是，當懷疑自己無法拿出好表現時，是很難應付比賽的。」

比賽結束時，喬柯維奇跪在球場，抓起球場的草送進嘴裡嚼，先前他被問到為何在溫網有這個詭異的慶祝方式，他回應：「我喜歡溫布頓草地嚐起來的味道，這代表我打進決賽並且贏得比賽。」

(中時電子報)