「雙普會」今赫爾辛基登場 美媒：峰會目標欠明確

2018年07月16日 01:22 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網15日報導說，美國總統川普與俄羅斯總統普丁16日將在芬蘭的波羅的海港市赫爾辛基舉行峰會，這次峰會看來並無確定的目標，但是預料美俄領導人將討論範圍廣泛的問題，從削減核武器到敘利亞戰爭。俄羅斯在敘利亞支持巴夏·阿塞德政府，美國支持反政府武裝組織。

川普此前在英國訪問，他13日和英國首相梅伊舉行聯合記者會時對媒體說：「如果我們（美俄）能針對核擴散做些事情，那將會是巨大的成就。」不過，哥倫比亞廣播公司（CBS）15日則報導說，川普在接受CBS專訪時也坦言：「我不是抱著高度期望前往。」

而當此之際，美國司法部13日起訴12名俄羅斯情報人員，他們被控在2016年川普獲勝的美國大選前對民主黨發動駭客攻擊。起訴書說，俄羅斯軍事情報總局格魯烏（GRU）的人員從民主黨機構以及希拉蕊·柯林頓競選團隊的電腦網盜取了信息。

美國司法部副部長羅森斯坦說，這些陰謀者的目的是左右美國大選。12名俄羅斯人被起訴前，川普堅稱他會向普丁提出俄羅斯干預美國選舉的問題。川普13日在英國說：「我肯定會問這個問題。」

主導「通俄門」調查的美國聯邦特別檢察官穆勒對32人或者提出起訴，或者得到了他們的認罪，其中包括4名川普的前顧問和3家俄羅斯公司。川普則稱調查是「獵巫」行動。

美國之音報導說，美國司法部對12名俄羅斯人提出起訴後，一些資深民主黨人呼籲川普總統取消與普丁的峰會。一名在若干關鍵問題上與川普有分歧的共和黨人也提出同樣呼籲。聯邦參議院軍事委員會主席麥肯說：「川普總統必須願意以堅定的立場面對普丁，向他顯示，對美國採取超出常規的行動必須付出代價。如果川普總統不打算讓普丁承擔責任，那麼就不應該舉行赫爾辛基峰會。」

15日隨川普走訪英國蘇格蘭的白宮官員表示，峰會絶對不會取消。芬蘭是北約組織（NATO）的夥伴國，但不是北約正式成員。

據美國之音14日報導，12日在比利時布魯塞爾舉行的北約峰會上，各成員國都同意川普的呼籲，將增加軍費開支對抗來自俄羅斯的威脅。峰會所簽署的聯合宣言中，特別點名提到了俄羅斯侵略給國際秩序和歐洲-大西洋安全造成的威脅。北約還批評俄方吞併克里米亞，在烏克蘭東部地區製造動盪，並在北約邊境採取各種挑釁性行動。北約特別強調尊重和支持烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦這三個前蘇聯國家的主權和領土完整，同時呼籲俄羅斯從這3國撤走軍隊和傭兵。

北約宣言還首次對一些烏克蘭公民遭俄方關入監獄受到虐待表示關注，同時強調俄方應該對在英國所發生的毒殺前間諜，以及馬航班機在烏克蘭東部被防空飛彈擊落事件負責。

(中時 )