世足 》世足賽亞軍「衰」2年 克羅埃西亞剉著等

克羅埃西亞拿下本屆世足賽亞軍，但也吞下歐洲國家盃魔咒。（資料照／美聯社）

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中時

能夠踢進世足賽冠軍決賽很風光，只是對於歐洲球隊而言，如果輸掉決賽的代價要「衰」2年，因為世足賽亞軍會在2年後歐洲國家盃的分組賽慘遭淘汰，至少30年來世足賽「亞軍魔咒」的定律不變！

素有「足球拿破崙」之稱的法國總教練德尚帶領法國足球大軍，循著206年前拿破崙軍隊的步伐攻占莫斯科，順利拿下2018年俄羅斯世足賽冠軍，一掃2016年歐洲國家盃決賽輸給葡萄牙後一直存在的悶氣。

本屆世足賽法國先是破了2年前歐洲國家盃決賽輸球進不了下屆後世足賽決賽的魔咒，然後再把「世足賽亞軍」的魔咒踢給克羅埃西亞承受，法國成了最大的贏球，一舉把克羅埃西亞打入「足球地獄」。

因為在1980年設立分組賽起，多支應屆世足賽亞軍的歐洲球隊大部分在2年後的歐洲國家盃分組賽出局，例如1980年與2012年的荷蘭、1984年與2004年的西德／德國、1996年的義大利與2008年的法國。其中只有1988年的西德不適用，可能是西德是主辦國而逃過一劫。

本屆世足賽冠軍戰法國以4比2擊敗克羅埃西亞，使得本屆世足賽決賽又回到正規90分鐘的比賽，不必經過延長賽與12碼球決勝負，上一次在正規90分鐘結束比賽是16年前的事了，而上一次在正規90分鐘最後一位進球者是義大利的馬特拉齊。

(中時 )

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