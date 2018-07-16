柬埔寨JC航空台北-金邊航線8月全新升級 推優惠套票

2018年07月16日 02:01 工商 張佩芬

景成航空提供台籍空服員服務。圖：業者提供

柬埔寨景成（JC）國際航空宣布8月1日起金邊-台北航線服務全新升級，包括航班時刻優化，餐飲與服務優化等，並針對經常往來台柬的商務客，推出一次購買三張來回套票，僅售891美元，每次往返僅需297美元，約七五折的超低優惠價。

公司說明，航班時刻優化，從下午和傍晚調整至早晨和中午，金邊-台北，08：10-12：20；台北-金邊13：20-16：05，以方便商務旅客出行的時間安排。機上餐食根據旅客飲食愛好對機上配餐進行調整。服務優化，提供候機樓直接登機服務與台灣籍空服員空中服務。

JC航空在台總監方南海指出，公司推出的金邊-台北往返套票，三次往返售價891美元，每次往返壓低至297美元，目前優惠套票需在柬埔寨購買，台灣部份稍後也會推出優惠票。

景成航空目前金邊-台北每周飛5班，暹粒-台北每周1班，公司正在招募台籍座艙長，目前已經有20-30位台籍飛行員了。

柬埔寨JC國際航空是在2014年6月6日完成工商注冊，同年10月14日獲得籌建批復，并於2017年3月17日正式開航運營。公司注冊資金為5,000萬美金，預計總投資額為10億美金。

JC航空目前擁有5架全新A320客機，今年底將增加2架A320客機，預計到2025年公司機隊規模將增至30架。柬埔寨JC國際航空目前開通的航線有西港-杭州、西港-暹粒、金邊-暹粒、金邊-曼谷、金邊-台北、金邊-三亞、金邊-香港、金邊-貴陽、金邊-澳門、暹粒-重慶、暹粒-淮安、暹粒-徐州、暹粒-西安、暹粒-昆明、暹粒-台北、暹粒-澳門、暹粒-香港，共計17條航線。

今年7、8月將陸續開通西港-廣州、西港-廈門、西港-福州、金邊-福州、暹粒-天津、暹粒-合肥、暹粒-成都、暹粒-福州、暹粒-寧波、暹粒-義烏、暹粒-南昌、暹粒-宜昌、暹粒-秦皇島、暹粒-西寧共14條航線。

(工商 )